У ЦПД відреагували на акаунти з проросійськими наративами перед виборами в Чехії

Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Вербував бойовиків на війну в Україні на боці рф: в Іраку чоловіка засудили до довічного ув'язнення. 29 вересня, 17:22
Отруєний російською пропагандою: Сибіга відповів на заяви Орбана щодо суверенітету України. 29 вересня, 17:40
Три години боровся із хвилями у відкритому морі: біля Одеси врятували ірландського моряка. 29 вересня, 18:21
Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму". 29 вересня, 20:10
росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні. 00:34
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися. 29 вересня, 11:33
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препарати. 29 вересня, 10:29
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Туск
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Державний кордон України
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско. 29 вересня, 15:05
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми. 29 вересня, 13:59
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil. 29 вересня, 10:42
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року. 29 вересня, 07:05
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо. 29 вересня, 01:17
MIM-104 Patriot
Ракетний комплекс "Панцир"
TikTok
Х-47М2 «Кинджал»
Starlink

У ЦПД відреагували на акаунти з проросійськими наративами перед виборами в Чехії

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Напередодні парламентських виборів у Чехії виявлено близько 300 акаунтів, що поширювали вигідні Росії наративи, переважно в TikTok. Їхня діяльність координувалася автоматизованими ботами, що свідчить про можливу роботу «фабрики тролів» РФ.

У ЦПД відреагували на акаунти з проросійськими наративами перед виборами в Чехії

Напередодні парламентських виборів у Чехії було виявлено близько 300 акаунтів, які поширювали вигідні росії наративи з метою вплинути на результати голосування. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Найбільше таких акаунтів зареєстровано у мережі TikTok. Вони були взаємопов’язані між собою, коментували та репостили публікації одне одного, штучно збільшуючи охоплення. За даними Центру, їхня діяльність координувалася автоматизованими ботами і може бути частиною роботи так званої "фабрики тролів" рф.

У відомстві наголошують, що росія продовжує активно застосовувати інформаційний вплив у східноєвропейських країнах для просування проросійських та євроскептичних політичних сил.

Аналогічні спроби раніше фіксувалися в Молдові. Такі дії є елементом масштабного плану москви з дестабілізації ситуації у регіоні та нав’язування власних політичних сценаріїв.

Нагадаємо

Раніше місцеві видання вже наголошували, що за тиждень до виборів у мережі з’явилося майже 300 профілів, які систематично поширюють проросійські ідеї - від прославлення володимира путіна та легітимізації війни в Україні до підтримки проросійських кандидатів від партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та блоку Stačilo.

росія готує нові інформаційні атаки на Україну у вересні01.09.25, 14:03 • 4345 переглядiв

Вероніка Марченко

Політика
Володимир Путін
TikTok
Чехія
Україна
Молдова