У ЦПД відреагували на акаунти з проросійськими наративами перед виборами в Чехії
Київ • УНН
Напередодні парламентських виборів у Чехії виявлено близько 300 акаунтів, що поширювали вигідні Росії наративи, переважно в TikTok. Їхня діяльність координувалася автоматизованими ботами, що свідчить про можливу роботу «фабрики тролів» РФ.
Напередодні парламентських виборів у Чехії було виявлено близько 300 акаунтів, які поширювали вигідні росії наративи з метою вплинути на результати голосування. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Найбільше таких акаунтів зареєстровано у мережі TikTok. Вони були взаємопов’язані між собою, коментували та репостили публікації одне одного, штучно збільшуючи охоплення. За даними Центру, їхня діяльність координувалася автоматизованими ботами і може бути частиною роботи так званої "фабрики тролів" рф.
У відомстві наголошують, що росія продовжує активно застосовувати інформаційний вплив у східноєвропейських країнах для просування проросійських та євроскептичних політичних сил.
Аналогічні спроби раніше фіксувалися в Молдові. Такі дії є елементом масштабного плану москви з дестабілізації ситуації у регіоні та нав’язування власних політичних сценаріїв.
Нагадаємо
Раніше місцеві видання вже наголошували, що за тиждень до виборів у мережі з’явилося майже 300 профілів, які систематично поширюють проросійські ідеї - від прославлення володимира путіна та легітимізації війни в Україні до підтримки проросійських кандидатів від партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) та блоку Stačilo.
