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У Європарламенті популістські партії оголосили про нову ультраправу фракцію

Київ • УНН

 • 18727 перегляди

Праві партії Австрії, Угорщини та Чехії оголосили про створення нової ультраправої фракції "Патріоти за Європу" в Європарламенті, яка боротиметься проти "брюссельського істеблішменту".

У Європарламенті популістські партії оголосили про нову ультраправу фракцію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, лідер FPÖ Австрії Герберт Кікль і лідер ANO Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової ультраправої фракції в Європейському парламенті.

Пише УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Праві партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на європейських виборах, хочуть сформувати спільну групу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу".

За словами угорського прем'єр-міністра, "Патріоти за Європу" стануть найбільшою фракцією правих сил Європи всього за кілька днів. Орбан також пояснив, що метою об’єднання стане боротьба "проти брюссельського істеблішменту, який досі не зрозумів бажання виборців і хоче зберегти статус-кво, незважаючи на результати європейських виборів".

Лідер партії FPÖ Герберт Кікль зауважив, що "праві партії хочуть досягти не знищення Європи".

Лідер ANO Бабіш зазначив, що альянс має три основні пріоритети: "захист суверенітету, боротьба з нелегальною міграцією та перегляд Зеленого курсу".

Представники об’єднання прагнуть до Європейського Союзу, але "заснованого на сильних і незалежних національних державах, а не до федерації, в якій домінує Брюссель".

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Ігор Тележніков

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