Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер FPÖ Австрии Герберт Кикль и лидер ANO Чехии Андрей Бабиш объявили о создании новой ультраправой фракции в Европейском парламенте.

Пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Правые партии из Австрии, Венгрии и Чехии, которые победили на европейских выборах, хотят сформировать совместную группу в Европарламенте под названием "Патриоты за Европу".

По словам венгерского премьер-министра, "Патриоты за Европу" станут крупнейшей фракцией правых сил Европы всего за несколько дней. Орбан также пояснил, что целью объединения станет борьба "против брюссельского истеблишмента, который до сих пор не понял желания избирателей и хочет сохранить статус-кво, несмотря на результаты европейских выборов".

Лидер партии FPÖ Герберт Кикль отметил, что "правые партии хотят достичь не уничтожения Европы".

Лидер ANO Бабиш отметил, что альянс имеет три основных приоритета: "защита суверенитета, борьба с нелегальной миграцией и пересмотр Зеленого курса".

Представители объединения стремятся к Европейскому Союзу, но "основанному на сильных и независимых национальных государствах, а не к федерации, в которой доминирует Брюссель".

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