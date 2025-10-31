У Празі мітингарі вимагали повернути український прапор на фасад Нацмузею Чехії
Київ • УНН
У Празі відбулася демонстрація з вимогою повернути український прапор на фасад Національного музею Чехії. Акція тривала пів години, завершившись підняттям прапора на мобільних щоглах.
Біля будівлі Національного музею Чехії на Вацлавській площі Праги відбулася коротка, але символічна демонстрація: учасники вимагали повернути український прапор на фасад музею, який зник із публічного простору. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.
Деталі
Акція почалася о 18:30 та тривала близько пів години. За цей час прозвучали три промови, а завершився мітинг підняттям українського прапора на двох мобільних щоглах перед входом до музею.
Співорганізатор акції Петро Лазньовський з об’єднання Kaputin пояснив: "Люди хотіли привернути увагу до того, що з публічного простору зник важливий символ".
Демонстрація стала способом нагадати про підтримку України та привернути увагу до того, як символіка впливає на громадську свідомість та солідарність у Європі.
Це прапор іноземної держави, але в цей час він дуже пасує до національної будівлі. Ця іноземна держава є бар'єром для російського імперіалізму в нашому напрямку. Ми тиснемо на всі відповідальні інституції
