30 жовтня, 16:50 • 14711 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 27115 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 20560 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 25120 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53034 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10559 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27065 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24522 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28049 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19175 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 11:00 • 53034 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
29 жовтня, 12:54 • 111984 перегляди
У Празі мітингарі вимагали повернути український прапор на фасад Нацмузею Чехії

Київ • УНН

 • 382 перегляди

У Празі відбулася демонстрація з вимогою повернути український прапор на фасад Національного музею Чехії. Акція тривала пів години, завершившись підняттям прапора на мобільних щоглах.

У Празі мітингарі вимагали повернути український прапор на фасад Нацмузею Чехії

Біля будівлі Національного музею Чехії на Вацлавській площі Праги відбулася коротка, але символічна демонстрація: учасники вимагали повернути український прапор на фасад музею, який зник із публічного простору. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.

Деталі

Акція почалася о 18:30 та тривала близько пів години. За цей час прозвучали три промови, а завершився мітинг підняттям українського прапора на двох мобільних щоглах перед входом до музею.

Колишньому критику України Андрею Бабішу доручено сформувати уряд в Чехії27.10.25, 16:28 • 3534 перегляди

Співорганізатор акції Петро Лазньовський з об’єднання Kaputin пояснив: "Люди хотіли привернути увагу до того, що з публічного простору зник важливий символ".

Демонстрація стала способом нагадати про підтримку України та привернути увагу до того, як символіка впливає на громадську свідомість та солідарність у Європі.

Це прапор іноземної держави, але в цей час він дуже пасує до національної будівлі. Ця іноземна держава є бар'єром для російського імперіалізму в нашому напрямку. Ми тиснемо на всі відповідальні інституції

– сказав він.

Майже 400 тисяч: Чехія встановила рекорд ЄС за кількістю українських біженців на душу населення27.10.25, 10:59 • 5258 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Війна в Україні
Мітинги в Україні
Прага
Чехія
Європа
Україна