У Празі мітингарі вимагали повернути український прапор на фасад Нацмузею Чехії

Біля будівлі Національного музею Чехії на Вацлавській площі Праги відбулася коротка, але символічна демонстрація: учасники вимагали повернути український прапор на фасад музею, який зник із публічного простору. Про це повідомляє видання Novinky, пише УНН.

Деталі

Акція почалася о 18:30 та тривала близько пів години. За цей час прозвучали три промови, а завершився мітинг підняттям українського прапора на двох мобільних щоглах перед входом до музею.

Співорганізатор акції Петро Лазньовський з об’єднання Kaputin пояснив: "Люди хотіли привернути увагу до того, що з публічного простору зник важливий символ".

Демонстрація стала способом нагадати про підтримку України та привернути увагу до того, як символіка впливає на громадську свідомість та солідарність у Європі.

Це прапор іноземної держави, але в цей час він дуже пасує до національної будівлі. Ця іноземна держава є бар'єром для російського імперіалізму в нашому напрямку. Ми тиснемо на всі відповідальні інституції – сказав він.

