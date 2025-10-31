В Праге митингующие требовали вернуть украинский флаг на фасад Нацмузея Чехии
В Праге состоялась демонстрация с требованием вернуть украинский флаг на фасад Национального музея Чехии. Акция длилась полчаса, завершившись поднятием флага на мобильных мачтах.
У здания Национального музея Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась короткая, но символичная демонстрация: участники требовали вернуть украинский флаг на фасад музея, который исчез из публичного пространства. Об этом сообщает издание Novinky, пишет УНН.
Детали
Акция началась в 18:30 и длилась около получаса. За это время прозвучали три речи, а завершился митинг поднятием украинского флага на двух мобильных мачтах перед входом в музей.
Соорганизатор акции Петр Лазнёвский из объединения Kaputin объяснил: "Люди хотели привлечь внимание к тому, что из публичного пространства исчез важный символ".
Демонстрация стала способом напомнить о поддержке Украины и привлечь внимание к тому, как символика влияет на общественное сознание и солидарность в Европе.
Это флаг иностранного государства, но в это время он очень подходит к национальному зданию. Это иностранное государство является барьером для российского империализма в нашем направлении. Мы давим на все ответственные институции
