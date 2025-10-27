Почти 400 тысяч: Чехия установила рекорд ЕС по количеству украинских беженцев на душу населения
Киев • УНН
Чехия зафиксировала рекордное количество украинских беженцев - почти 400 тысяч, что является самым высоким показателем ЕС на душу населения. Количество новых разрешений на въезд выросло вдвое за последние два месяца.
В Чехии зафиксировано рекордное количество украинских беженцев - почти 400 тысяч человек, что является самым высоким показателем ЕС на душу населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на novinky.cz.
Подробности
Как сообщили в МВД страны, за последние два месяца количество новых разрешений выросло вдвое: если раньше выдавали 1,5 тысячи в месяц, то сейчас - более 3 тысяч. Причиной является разрешение украинских властей беспрепятственно выезжать за границу молодым людям от 18 до 22 лет.
В сентябре текущего года было выдано 13,5 тысяч разрешений на въезд в Чехию гражданам Украины.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Чехия построит и подарит Украине спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света