Почти 400 тысяч: Чехия установила рекорд ЕС по количеству украинских беженцев на душу населения

В Чехии зафиксировано рекордное количество украинских беженцев - почти 400 тысяч человек, что является самым высоким показателем ЕС на душу населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на novinky.cz.

Подробности

Как сообщили в МВД страны, за последние два месяца количество новых разрешений выросло вдвое: если раньше выдавали 1,5 тысячи в месяц, то сейчас - более 3 тысяч. Причиной является разрешение украинских властей беспрепятственно выезжать за границу молодым людям от 18 до 22 лет.

В сентябре текущего года было выдано 13,5 тысяч разрешений на въезд в Чехию гражданам Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Чехия построит и подарит Украине спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света