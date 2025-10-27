Майже 400 тисяч: Чехія встановила рекорд ЄС за кількістю українських біженців на душу населення
Чехія зафіксувала рекордну кількість українських біженців - майже 400 тисяч, що є найвищим показником ЄС на душу населення. Кількість нових дозволів на в'їзд зросла вдвічі за останні два місяці.
У Чехії зафіксована рекордна кількість українських біженців - майже 400 тисяч людей, що є найвищим показником ЄС на душу населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на novinky.cz.
Як повідомили в МВС країни, за останні два місяці кількість нових дозволів зросла удвічі: якщо раніше видавали 1,5 тисячі на місяць, то нині - понад 3 тисячі. Причиною є дозвіл української влади безперешкодно виїжджати за кордон молодим людям від 18 до 22 років.
У вересні поточного року було видано 13,5 тисяч дозволів на в’їзд в Чехію громадянам України.
