В Литве вандалы повалили флагштоки с украинскими флагами

В литовском городе Мажейкяй вандалы повалили и поломали четыре флагштока с украинскими флагами, обстоятельства выясняет полиция, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По данным СМИ, в городе Мажейкяй возле костела св. Франциска Ассизского повалили и поломали четыре флагштока с украинскими флагами.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. В городе установлены видеокамеры. Выясняют, кто мог совершить эти действия. За такой акт вандализма грозит административная ответственность, сообщает Мажейкяйский муниципалитет.

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