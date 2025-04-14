В Литве вандалы повалили флагштоки с украинскими флагами
Киев • УНН
В литовском городе Мажейкяй вандалы повалили и поломали четыре флагштока с украинскими флагами возле костела. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает лиц, причастных к вандализму.
В литовском городе Мажейкяй вандалы повалили и поломали четыре флагштока с украинскими флагами, обстоятельства выясняет полиция, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
По данным СМИ, в городе Мажейкяй возле костела св. Франциска Ассизского повалили и поломали четыре флагштока с украинскими флагами.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. В городе установлены видеокамеры. Выясняют, кто мог совершить эти действия. За такой акт вандализма грозит административная ответственность, сообщает Мажейкяйский муниципалитет.
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