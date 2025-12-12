Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море: производственные процессы приостановлены

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов — это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, работающих на войну - сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

