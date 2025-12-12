Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море: производственные процессы приостановлены

$42.270.01
18:15 • 2454 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 6310 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 13347 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 19615 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 23854 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 35050 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 28274 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23037 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23163 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24117 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 20135 просмотра
российская "военная экономика" исчерпала ресурс: в разведке рассказали о признаках12 декабря, 11:11 • 8800 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе12 декабря, 11:30 • 15983 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12 декабря, 12:07 • 22126 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 19054 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 3250 просмотра
Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море: производственные процессы приостановлены

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Беспилотники СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море: производственные процессы приостановлены

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов — это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, работающих на войну 

- сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали детали операции в Каспийском море.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины