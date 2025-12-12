$42.270.01
ССО України вразили два російські судна в Каспійському морі

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Українські спецпризначенці у взаємодії з російським рухом "Черная Искра" вразили два російські судна "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа" поблизу Калмикії. Судна, що перебувають під санкціями США, перевозили озброєння та військову техніку.

ССО України вразили два російські судна в Каспійському морі
Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України розповіли деталі операції у Каспійському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Українські спецпризначенці здійснили цю операцію у взаємодії з російським повстанський рухом "Черная Искра". В результаті операції було вражено два російські судна поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили озброєння та військову техніку.

Серед уражених суден - "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються рф у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф

- заявили в ССО.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Цей випадок є першим ураженням Україною російської нафтовидобувної інфраструктури в Каспійському морі.

Також морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до "тіньового флоту" рф. Судно за один раз перевозило нафтопродуктів орієнтовно на 60 млн доларів.  

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран