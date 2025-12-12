ССО України вразили два російські судна в Каспійському морі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України розповіли деталі операції у Каспійському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Українські спецпризначенці здійснили цю операцію у взаємодії з російським повстанський рухом "Черная Искра". В результаті операції було вражено два російські судна поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили озброєння та військову техніку.

Серед уражених суден - "композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються рф у військових цілях та перебувають під санкціями США через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та рф