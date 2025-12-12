$42.270.01
Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
публикации
Эксклюзивы
публикации
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 61615 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 61207 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 71800 просмотра
ССО Украины поразили два российских судна в Каспийском море

Киев

 • 482 просмотра

Украинские спецназовцы во взаимодействии с российским движением "Черная Искра" поразили два российских судна "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа" вблизи Калмыкии. Суда, находящиеся под санкциями США, перевозили вооружение и военную технику.

ССО Украины поразили два российских судна в Каспийском море
Фото: Силы специальных операций ВСУ

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали детали операции в Каспийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Украинские спецназовцы осуществили эту операцию во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра". В результате операции были поражены два российских судна вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море, которые перевозили вооружение и военную технику.

Среди пораженных судов - "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые используются рф в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и рф

- заявили в ССО.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Этот случай является первым поражением Украиной российской нефтедобывающей инфраструктуры в Каспийском море.

Также морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно за один раз перевозило нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов.  

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Соединённые Штаты
Украина
Иран