ССО Украины поразили два российских судна в Каспийском море
Киев • УНН
Украинские спецназовцы во взаимодействии с российским движением "Черная Искра" поразили два российских судна "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа" вблизи Калмыкии. Суда, находящиеся под санкциями США, перевозили вооружение и военную технику.
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали детали операции в Каспийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Детали
Украинские спецназовцы осуществили эту операцию во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра". В результате операции были поражены два российских судна вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море, которые перевозили вооружение и военную технику.
Среди пораженных судов - "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые используются рф в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и рф
Напомним
Ранее УНН сообщал, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Этот случай является первым поражением Украиной российской нефтедобывающей инфраструктуры в Каспийском море.
Также морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно за один раз перевозило нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов.