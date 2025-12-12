ССО Украины поразили два российских судна в Каспийском море

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины рассказали детали операции в Каспийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Украинские спецназовцы осуществили эту операцию во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра". В результате операции были поражены два российских судна вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море, которые перевозили вооружение и военную технику.

Среди пораженных судов - "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сариджа", которые используются рф в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и рф