Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф Dashan
Київ • УНН
Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу “Новоросійськ”. Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером.
Сьогодні, 10 грудня, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до "тіньового флоту" рф. Судно за один раз перевозило нафтопродуктів орієнтовно на 60 млн доларів, пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
За інформацією наших джерел, 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan, що належить до "тіньового флоту" рф. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ". Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером.
Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України.
Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу.
Як повідомляють наші джерела, приблизна вартість такого танкера становить 30 млн доларів, а за 1 рейс він перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 млн доларів.
Через транспортування російської сировини та судноплавство з високим ступенем ризику (з вимкненою системою ідентифікації) проти судна Dashan раніше свої санкції ввели ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Швейцарія.
СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету рф. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер "тіньового флоту", який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції
Нагадаємо
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" рф. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.