Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan

Киев • УНН

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала “Новороссийск”. Оно шло максимальным ходом с выключенным транспондером.

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan

Сегодня, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно за один раз перевозило нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

По информации наших источников, 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Оно шло максимальным ходом с выключенным транспондером.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя.

Как сообщают наши источники, приблизительная стоимость такого танкера составляет 30 млн долларов, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов.

Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с выключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

СБУ продолжает активные меры для снижения поступлений нефтедолларов в бюджет рф. За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер "теневого флота", который помогал кремлю обходить международные санкции 

- сообщил информированный собеседник в СБУ.

Напомним

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащие "теневому флоту" рф. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Павел Башинский

