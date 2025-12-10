Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ Dashan

Сегодня, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно за один раз перевозило нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на источники.

По информации наших источников, 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" рф. Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Оно шло максимальным ходом с выключенным транспондером.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя.

Как сообщают наши источники, приблизительная стоимость такого танкера составляет 30 млн долларов, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов.

Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (с выключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

СБУ продолжает активные меры для снижения поступлений нефтедолларов в бюджет рф. За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер "теневого флота", который помогал кремлю обходить международные санкции