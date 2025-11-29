Підрив двох танкерів "тіньового флоту" рф: операцію провела Служба безпеки з дронами Sea Baby

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" рф. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України, повідомили УНН джерела.

Деталі

По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми - вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", - розповіло джерело в СБУ.

Нагадаємо

Два танкери, Kairos та Virat, що перевозили російську нафту та перебували під санкціями, підірвалися біля узбережжя Туреччини в Чорному морі. Причини інцидентів невідомі, триває рятувальна операція.

Туреччина заявила, що один з танкерів для російської нафти у Чорному морі після вибухів уражено вдруге