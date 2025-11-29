Туреччина заявила, що один з танкерів для російської нафти у Чорному морі після вибухів уражено вдруге

$42.190.00
48.870.00
ukenru
08:59 • 2912 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 7864 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 20243 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 32017 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 33216 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 37054 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51354 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 29618 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 22337 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 47920 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
97%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Єрмак був "у нестямі", дізнавшись про рішення Зеленського його звільнити - The Economist 29 листопада, 01:02 • 6794 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф29 листопада, 01:37 • 14040 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto29 листопада, 03:02 • 16847 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К05:03 • 5720 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко05:30 • 13751 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 51357 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 39429 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 47925 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 46203 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 51511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Польща
Бровари
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 30128 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 47986 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 67786 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 99786 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 114450 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Економіст (журнал)

Туреччина заявила, що один з танкерів для російської нафти у Чорному морі після вибухів уражено вдруге

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомило про повторне ураження судна "Virat", що призвело до незначних пошкоджень правого борту. Також загасили пожежу на танкері "Kairos", який загорівся під час рейсу між Єгиптом і росією, екіпаж евакуйований.

Туреччина заявила, що один з танкерів для російської нафти у Чорному морі після вибухів уражено вдруге

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомило, що судно "Virat" після вибухів у Чорному морі напередодні, знову зазнало ураження рано вранці, пише УНН.

Деталі

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини опублікувало заяву щодо стану танкера "Kairos", який загорівся під час руху з Єгипту до росії, та судна "Virat", яке постраждало біля чорноморського узбережжя країни.

"Сьогодні вранці судно "Virat" знову зазнало ураження, у результаті чого його правий борт отримав незначні пошкодження. Пожежі на борту немає, а екіпаж у хорошому стані. Рятувальні команди з міркувань безпеки дотримуються безпечної дистанції від судна. Судно залишається стабільним", - ідеться у повідомленні турецького міністерства у суботу.

Турецьке міністерство заявило, що"25 членів екіпажу танкера Kairos, який загорівся внаслідок вибуху під час рейсу між Єгиптом і росією, були безпечно евакуйовані нашими командами Генерального управління безпеки узбережжя".

"Після нічного втручання буксира... та судна аварійного реагування... пожежу на відкритій палубі повністю загашено, а в закритих приміщеннях тривають роботи з гасіння та охолодження. Наші експерти-екологи та водолази готові до розслідування", - ідеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням місцевого портового агента, як пише Bloomberg, перший танкер, "Kairos", наповнювався водою після вибуху. Головне управління з морських справ Туреччини підтвердило інцидент і повідомило, що друге судно, "Virat", також постраждало біля берегів Туреччини та оповите димом. Причини інциденту незрозумілі, і зараз проводиться рятувальна операція.

Ці два судна - два із сотень, зібраних для забезпечення транспортування російської нафти після вторгнення в Україну. Kairos знаходиться під санкціями Великобританії та Європейського союзу, а Virat - під санкції США та ЄС.

Нагадаємо

Два океанські танкери, на які накладено суворі санкції за перевезення російської нафти, зазнали майже одночасного вибуху біля чорноморського узбережжя Туреччини. 

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Сутички
Туреччина
Єгипет