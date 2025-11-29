Туреччина заявила, що один з танкерів для російської нафти у Чорному морі після вибухів уражено вдруге

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомило, що судно "Virat" після вибухів у Чорному морі напередодні, знову зазнало ураження рано вранці, пише УНН.

Деталі

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини опублікувало заяву щодо стану танкера "Kairos", який загорівся під час руху з Єгипту до росії, та судна "Virat", яке постраждало біля чорноморського узбережжя країни.

"Сьогодні вранці судно "Virat" знову зазнало ураження, у результаті чого його правий борт отримав незначні пошкодження. Пожежі на борту немає, а екіпаж у хорошому стані. Рятувальні команди з міркувань безпеки дотримуються безпечної дистанції від судна. Судно залишається стабільним", - ідеться у повідомленні турецького міністерства у суботу.

Турецьке міністерство заявило, що"25 членів екіпажу танкера Kairos, який загорівся внаслідок вибуху під час рейсу між Єгиптом і росією, були безпечно евакуйовані нашими командами Генерального управління безпеки узбережжя".

"Після нічного втручання буксира... та судна аварійного реагування... пожежу на відкритій палубі повністю загашено, а в закритих приміщеннях тривають роботи з гасіння та охолодження. Наші експерти-екологи та водолази готові до розслідування", - ідеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням місцевого портового агента, як пише Bloomberg, перший танкер, "Kairos", наповнювався водою після вибуху. Головне управління з морських справ Туреччини підтвердило інцидент і повідомило, що друге судно, "Virat", також постраждало біля берегів Туреччини та оповите димом. Причини інциденту незрозумілі, і зараз проводиться рятувальна операція.

Ці два судна - два із сотень, зібраних для забезпечення транспортування російської нафти після вторгнення в Україну. Kairos знаходиться під санкціями Великобританії та Європейського союзу, а Virat - під санкції США та ЄС.

Нагадаємо

