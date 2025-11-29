Туреччина заявила, що один з танкерів для російської нафти у Чорному морі після вибухів уражено вдруге
Київ • УНН
Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомило про повторне ураження судна "Virat", що призвело до незначних пошкоджень правого борту. Також загасили пожежу на танкері "Kairos", який загорівся під час рейсу між Єгиптом і росією, екіпаж евакуйований.
Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомило, що судно "Virat" після вибухів у Чорному морі напередодні, знову зазнало ураження рано вранці, пише УНН.
Деталі
Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини опублікувало заяву щодо стану танкера "Kairos", який загорівся під час руху з Єгипту до росії, та судна "Virat", яке постраждало біля чорноморського узбережжя країни.
"Сьогодні вранці судно "Virat" знову зазнало ураження, у результаті чого його правий борт отримав незначні пошкодження. Пожежі на борту немає, а екіпаж у хорошому стані. Рятувальні команди з міркувань безпеки дотримуються безпечної дистанції від судна. Судно залишається стабільним", - ідеться у повідомленні турецького міністерства у суботу.
Турецьке міністерство заявило, що"25 членів екіпажу танкера Kairos, який загорівся внаслідок вибуху під час рейсу між Єгиптом і росією, були безпечно евакуйовані нашими командами Генерального управління безпеки узбережжя".
"Після нічного втручання буксира... та судна аварійного реагування... пожежу на відкритій палубі повністю загашено, а в закритих приміщеннях тривають роботи з гасіння та охолодження. Наші експерти-екологи та водолази готові до розслідування", - ідеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням місцевого портового агента, як пише Bloomberg, перший танкер, "Kairos", наповнювався водою після вибуху. Головне управління з морських справ Туреччини підтвердило інцидент і повідомило, що друге судно, "Virat", також постраждало біля берегів Туреччини та оповите димом. Причини інциденту незрозумілі, і зараз проводиться рятувальна операція.
Ці два судна - два із сотень, зібраних для забезпечення транспортування російської нафти після вторгнення в Україну. Kairos знаходиться під санкціями Великобританії та Європейського союзу, а Virat - під санкції США та ЄС.
Нагадаємо
Два океанські танкери, на які накладено суворі санкції за перевезення російської нафти, зазнали майже одночасного вибуху біля чорноморського узбережжя Туреччини.