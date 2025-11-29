Турция заявила, что один из танкеров для российской нефти в Черном море после взрывов поражен во второй раз

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что судно "Virat" после взрывов в Черном море накануне, снова получило повреждения рано утром, пишет УНН.

Подробности

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции опубликовало заявление о состоянии танкера "Kairos", который загорелся во время движения из Египта в Россию, и судна "Virat", которое пострадало у черноморского побережья страны.

"Сегодня утром судно "Virat" снова получило повреждения, в результате чего его правый борт получил незначительные повреждения. Пожара на борту нет, а экипаж в хорошем состоянии. Спасательные команды из соображений безопасности соблюдают безопасную дистанцию от судна. Судно остается стабильным", - говорится в сообщении турецкого министерства в субботу.

Турецкое министерство заявило, что "25 членов экипажа танкера Kairos, который загорелся в результате взрыва во время рейса между Египтом и Россией, были безопасно эвакуированы нашими командами Генерального управления безопасности побережья".

"После ночного вмешательства буксира... и судна аварийного реагирования... пожар на открытой палубе полностью потушен, а в закрытых помещениях продолжаются работы по тушению и охлаждению. Наши эксперты-экологи и водолазы готовы к расследованию", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению местного портового агента, как пишет Bloomberg, первый танкер, "Kairos", наполнялся водой после взрыва. Главное управление по морским делам Турции подтвердило инцидент и сообщило, что второе судно, "Virat", также пострадало у берегов Турции и окутано дымом. Причины инцидента неясны, и сейчас проводится спасательная операция.

Эти два судна - два из сотен, собранных для обеспечения транспортировки российской нефти после вторжения в Украину. Kairos находится под санкциями Великобритании и Европейского союза, а Virat - под санкциями США и ЕС.

Напомним

Два океанских танкера, на которые наложены строгие санкции за перевозку российской нефти, подверглись почти одновременному взрыву у черноморского побережья Турции.