08:59 • 3424 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 8724 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 20565 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 32367 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 33489 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 37212 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 51628 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29659 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22363 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 48077 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
Турция заявила, что один из танкеров для российской нефти в Черном море после взрывов поражен во второй раз

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о повторном поражении судна "Virat", что привело к незначительным повреждениям правого борта. Также потушили пожар на танкере "Kairos", который загорелся во время рейса между Египтом и Россией, экипаж эвакуирован.

Турция заявила, что один из танкеров для российской нефти в Черном море после взрывов поражен во второй раз

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что судно "Virat" после взрывов в Черном море накануне, снова получило повреждения рано утром, пишет УНН.

Подробности

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции опубликовало заявление о состоянии танкера "Kairos", который загорелся во время движения из Египта в Россию, и судна "Virat", которое пострадало у черноморского побережья страны.

"Сегодня утром судно "Virat" снова получило повреждения, в результате чего его правый борт получил незначительные повреждения. Пожара на борту нет, а экипаж в хорошем состоянии. Спасательные команды из соображений безопасности соблюдают безопасную дистанцию от судна. Судно остается стабильным", - говорится в сообщении турецкого министерства в субботу.

Турецкое министерство заявило, что "25 членов экипажа танкера Kairos, который загорелся в результате взрыва во время рейса между Египтом и Россией, были безопасно эвакуированы нашими командами Генерального управления безопасности побережья".

"После ночного вмешательства буксира... и судна аварийного реагирования... пожар на открытой палубе полностью потушен, а в закрытых помещениях продолжаются работы по тушению и охлаждению. Наши эксперты-экологи и водолазы готовы к расследованию", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению местного портового агента, как пишет Bloomberg, первый танкер, "Kairos", наполнялся водой после взрыва. Главное управление по морским делам Турции подтвердило инцидент и сообщило, что второе судно, "Virat", также пострадало у берегов Турции и окутано дымом. Причины инцидента неясны, и сейчас проводится спасательная операция.

Эти два судна - два из сотен, собранных для обеспечения транспортировки российской нефти после вторжения в Украину. Kairos находится под санкциями Великобритании и Европейского союза, а Virat - под санкциями США и ЕС.

Напомним

Два океанских танкера, на которые наложены строгие санкции за перевозку российской нефти, подверглись почти одновременному взрыву у черноморского побережья Турции. 

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Столкновения
Турция
Египет