Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащие "теневому флоту" рф. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины, сообщили УНН источники.

Детали

По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Во время атаки подсанкционные суда шли пустыми - они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции", - рассказал источник в СБУ.

Напомним

Два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море. Причины инцидентов неизвестны, продолжается спасательная операция.

Турция заявила, что один из танкеров для российской нефти в Черном море после взрывов поражен во второй раз