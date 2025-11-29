Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:00 • 1522 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 2954 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 6962 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 11503 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 22478 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 34000 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 34614 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 37833 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 53339 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29822 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.3м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto29 ноября, 03:02 • 18452 просмотра
Молодежь все чаще отказывается от генеративного ИИ из-за этических и экологических опасений29 ноября, 03:39 • 5662 просмотра
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К29 ноября, 05:03 • 8756 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко29 ноября, 05:30 • 15475 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США – The Economist07:59 • 6938 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 53347 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 41008 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 49273 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 47514 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 52978 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Бровары
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 30784 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 48684 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 68459 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 100420 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 115050 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
The Economist
Financial Times

Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащие "теневому флоту" рф. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины, сообщили УНН источники.

Детали

По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Во время атаки подсанкционные суда шли пустыми - они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции", - рассказал источник в СБУ.

Напомним

Два танкера, Kairos и Virat, перевозившие российскую нефть и находившиеся под санкциями, подорвались у побережья Турции в Черном море. Причины инцидентов неизвестны, продолжается спасательная операция.

Турция заявила, что один из танкеров для российской нефти в Черном море после взрывов поражен во второй раз29.11.25, 12:08 • 1554 просмотра

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Военно-морские силы Украины
Служба безопасности Украины
Турция
Украина