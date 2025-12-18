$42.340.15
17 декабря, 20:01 • 17626 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 32683 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 35791 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 59629 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 36457 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27787 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25021 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22853 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19581 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 29085 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Танкер "валерий горчаков" из российского "теневого флота" поражен в порту ростова-на-дону: есть погибшие

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

В ночь на 18 декабря в порту ростова-на-дону был поражен танкер "валерий горчаков", входящий в российский "теневой флот". Этот танкер фиксировался в акватории портов Мариуполя и Бердянска, есть погибшие и раненые.

Танкер "валерий горчаков" из российского "теневого флота" поражен в порту ростова-на-дону: есть погибшие

В ночь на 18 декабря в порту ростова-на-дону был поражен танкер "валерий горчаков", задействованный в российском "теневом флоте". Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

По предварительным данным, этот танкер фиксировался в акватории оккупированных портов Мариуполя и Бердянска.

По словам мэра ростова и губернатора ростовской области, в результате атаки погибли 2 члена экипажа. В то же время "не допущено разлива" нефтепродуктов.

Кроме того, был атакован город батайск ростовской области.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате поражения украинскими дронами российская субмарина "варшавянка" получила значительные повреждения. По данным OSINT-разведки, вероятно, уничтожены винт и руль субмарины, гребной вал поврежден, затоплен и поврежден кормовой отсек.

Для того чтобы заменить гребной вал, субмарине нужен капитальный ремонт на судоремонтном заводе. Это означает демонтаж части оборудования и кормовых конечностей, что также требует высокой точности и длительного времени.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Бердянск
Мариуполь