Танкер "валерий горчаков" из российского "теневого флота" поражен в порту ростова-на-дону: есть погибшие

В ночь на 18 декабря в порту ростова-на-дону был поражен танкер "валерий горчаков", задействованный в российском "теневом флоте". Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

По предварительным данным, этот танкер фиксировался в акватории оккупированных портов Мариуполя и Бердянска.

По словам мэра ростова и губернатора ростовской области, в результате атаки погибли 2 члена экипажа. В то же время "не допущено разлива" нефтепродуктов.

Кроме того, был атакован город батайск ростовской области.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате поражения украинскими дронами российская субмарина "варшавянка" получила значительные повреждения. По данным OSINT-разведки, вероятно, уничтожены винт и руль субмарины, гребной вал поврежден, затоплен и поврежден кормовой отсек.

Для того чтобы заменить гребной вал, субмарине нужен капитальный ремонт на судоремонтном заводе. Это означает демонтаж части оборудования и кормовых конечностей, что также требует высокой точности и длительного времени.