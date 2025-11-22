Віцепрезидент США Венс підтримує "мирний план" і закликає жити "в реальному світі"

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс підтримав американський "мирний план" і зазначив, що треба жити "в реальному світі". Про це Венс написав ввечері 21 листопада на особистій сторінці у соціальній мережі Х, передає УНН.

Кожна критика мирної угоди, над якою працює адміністрація, або є результатом неправильного розуміння угоди, або неправильного трактування деяких критичних реалій на місці - йдеться у дописі Венса.

За словами віцепрезидента Сполучених Штатів, будь-який план миру між Україною і росією має відповідати трьом характеристикам:

"припинити вбивства", зберігаючи при цьому суверенітет України;

бути прийнятним як для рф, так і для України;

максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову.

"Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько", - додав Венс.

Натомість, на його думку, мир врешті-решт буде досягнутий "розумними людьми, які живуть у реальному світі".

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила крайній термін до наступного четверга для України, щоб погодитися на 28-пунктовий план Білого дому щодо припинення війни.

Він також заявив, що Володимир Зеленський мусить підписати його мирний план, інакше Україні доведеться воювати далі. Американський лідер наголосив, що США мають власне бачення шляху до миру, яке Зеленський повинен прийняти.

