США можуть відправити генералів до москви для обговорення мирного плану

Вже наступного тижня Сполучені Штати Америки можуть відправити своїх генералів до москви для обговорення "мирного плану" щодо України. Про це інформує видання The Guardian з посиланням на джерела, передає УНН.

За даними американських джерел, група американських генералів, ймовірно, вилетить до москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану" з кремлем - йдеться у дописі.

Джерело, наближене до кремля, також зазначило, що хоча путіну й "сподобалися" загальні обриси американського плану, документ усе ж не відповідає низці ключових вимог москви.

Зазначається, що серед таких вимог — юридично закріплена гарантія, що НАТО не буде розширюватися на схід, а також внесення до конституції положення про нейтральний статус.

Щодо можливого вступу України до ЄС, співрозмовник наголосив: москва готова розглядати це лише за умови, що такий крок не матиме військових наслідків. Як приклад була наведена модель нейтралітету Австрії.

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.

Дональд Трамп 21 листопада заявив, що Володимир Зеленський мусить підписати його мирний план, інакше Україні доведеться воювати далі. Трамп наголосив, що США мають власне бачення шляху до миру, яке Зеленський повинен прийняти.

Нагадаємо

Як інформують російські ЗМІ, голова ради федерації валентина матвієнко під час засідання попросила путіна розповісти про стан "плану з 28 пунктів" щодо українського врегулювання. путін заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо України обговорювався ще до зустрічі на Алясці.

прес-секретар кремля дмитро пєсков заявив, що ступінь взаємодії між росією та США щодо "мирного плану" Трампа для України ще потребує уточнення. Необхідність розмови путіна і Трампа, а також рівень контактів москви і Вашингтона з приводу плану, ще належить визначити.

