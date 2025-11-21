путін вперше прокоментував план Трампа щодо припинення війни в Україні
путін вперше прокоментував план мирного врегулювання війни в Україні, який США обговорювали з ним до зустрічі на Алясці. Він зазначив, що США просили рф проявити гнучкість, але досі не отримали згоди України на цей план.
російський диктатор володимир путін провів засідання з постійними членами ради безпеки рф, де обговорювали ситуацію навколо мирного врегулювання війни в Україні та план, який США показали раніше Президенту Зеленському. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Як інформують російські ЗМІ, голова ради федерації валентина матвієнко під час засідання попросила путіна розповісти про стан "плану з 28 пунктів" щодо українського врегулювання. Путін заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо України обговорювався ще до зустрічі на Алясці.
США просили російську сторону проявити гнучкість щодо українського врегулювання
Він додав, що всі партнери рф перед самітом на Алясці підтримали можливі домовленості. Разом із тим путін констатував, що США досі не змогли отримати згоду України на мирний план.
Ми готові й до мирних переговорів, але це вимагає предметного обговорення всіх деталей запропонованого плану
