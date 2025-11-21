$42.150.06
путін вперше прокоментував план Трампа щодо припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

путін вперше прокоментував план мирного врегулювання війни в Україні, який США обговорювали з ним до зустрічі на Алясці. Він зазначив, що США просили рф проявити гнучкість, але досі не отримали згоди України на цей план.

путін вперше прокоментував план Трампа щодо припинення війни в Україні

російський диктатор володимир путін провів засідання з постійними членами ради безпеки рф, де обговорювали ситуацію навколо мирного врегулювання війни в Україні та план, який США показали раніше Президенту Зеленському. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як інформують російські ЗМІ, голова ради федерації валентина матвієнко під час засідання попросила путіна розповісти про стан "плану з 28 пунктів" щодо українського врегулювання. Путін заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо України обговорювався ще до зустрічі на Алясці.

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський21.11.25, 16:48 • 13427 переглядiв

США просили російську сторону проявити гнучкість щодо українського врегулювання 

– зазначив путін. 

Він додав, що всі партнери рф перед самітом на Алясці підтримали можливі домовленості. Разом із тим путін констатував, що США досі не змогли отримати згоду України на мирний план.

Ми готові й до мирних переговорів, але це вимагає предметного обговорення всіх деталей запропонованого плану 

– підсумував Путін.

Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану21.11.25, 18:14 • 12160 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна