путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине
Киев • УНН
путин впервые прокомментировал план мирного урегулирования войны в Украине, который США обсуждали с ним до встречи на Аляске. Он отметил, что США просили рф проявить гибкость, но до сих пор не получили согласия Украины на этот план.
российский диктатор владимир путин провел заседание с постоянными членами совета безопасности рф, где обсуждали ситуацию вокруг мирного урегулирования войны в Украине и план, который США показали ранее Президенту Зеленскому. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как информируют российские СМИ, глава совета федерации валентина матвиенко во время заседания попросила путина рассказать о состоянии "плана из 28 пунктов" по украинскому урегулированию. Путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске.
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский21.11.25, 16:48 • 12757 просмотров
США просили российскую сторону проявить гибкость в отношении украинского урегулирования
Он добавил, что все партнеры рф перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности. Вместе с тем путин констатировал, что США до сих пор не смогли получить согласие Украины на мирный план.
Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предложенного плана
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана21.11.25, 18:14 • 11238 просмотров