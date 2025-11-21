путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине

$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 4344 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 10168 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 11230 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 13526 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
14:48 • 12751 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06 • 15667 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 15773 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 30390 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20204 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
21 ноября, 09:41 • 29829 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.8м/с
92%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21 ноября, 08:00 • 45938 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN21 ноября, 08:07 • 26225 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 24985 просмотра
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo21 ноября, 11:25 • 6592 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии12:55 • 12943 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 2926 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
16:05 • 13519 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 30386 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 29824 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 160 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 25136 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 42965 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 45377 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 58921 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Дипломатка

путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине

Киев • УНН

 • 824 просмотра

путин впервые прокомментировал план мирного урегулирования войны в Украине, который США обсуждали с ним до встречи на Аляске. Он отметил, что США просили рф проявить гибкость, но до сих пор не получили согласия Украины на этот план.

путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине

российский диктатор владимир путин провел заседание с постоянными членами совета безопасности рф, где обсуждали ситуацию вокруг мирного урегулирования войны в Украине и план, который США показали ранее Президенту Зеленскому. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как информируют российские СМИ, глава совета федерации валентина матвиенко во время заседания попросила путина рассказать о состоянии "плана из 28 пунктов" по украинскому урегулированию. Путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский21.11.25, 16:48 • 12757 просмотров

США просили российскую сторону проявить гибкость в отношении украинского урегулирования 

– отметил путин. 

Он добавил, что все партнеры рф перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности. Вместе с тем путин констатировал, что США до сих пор не смогли получить согласие Украины на мирный план.

Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предложенного плана 

– подытожил Путин.

Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана21.11.25, 18:14 • 11238 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина