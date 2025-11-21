путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине

российский диктатор владимир путин провел заседание с постоянными членами совета безопасности рф, где обсуждали ситуацию вокруг мирного урегулирования войны в Украине и план, который США показали ранее Президенту Зеленскому. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Как информируют российские СМИ, глава совета федерации валентина матвиенко во время заседания попросила путина рассказать о состоянии "плана из 28 пунктов" по украинскому урегулированию. Путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский

Он добавил, что все партнеры рф перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности. Вместе с тем путин констатировал, что США до сих пор не смогли получить согласие Украины на мирный план.

Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предложенного плана