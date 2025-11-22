$42.150.06
Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США могут отправить генералов в Москву для обсуждения мирного плана

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Генералы Соединенных Штатов Америки могут прибыть в Россию уже на следующей неделе для переговоров по предложенному Вашингтоном "мирному плану" для Украины. По данным источников, главе РФ Путину понравилась общая структура плана, но он не соответствует ключевым требованиям Кремля.

США могут отправить генералов в Москву для обсуждения мирного плана

Уже на следующей неделе Соединенные Штаты Америки могут отправить своих генералов в Москву для обсуждения "мирного плана" по Украине. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники, передает УНН.

По данным американских источников, группа американских генералов, вероятно, вылетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана" с Кремлем.

- говорится в сообщении.

Источник, близкий к Кремлю, также отметил, что хотя Путину и "понравились" общие очертания американского плана, документ все же не соответствует ряду ключевых требований Москвы.

Отмечается, что среди таких требований — юридически закрепленная гарантия, что НАТО не будет расширяться на восток, а также внесение в конституцию положения о нейтральном статусе.

Что касается возможного вступления Украины в ЕС, собеседник подчеркнул: Москва готова рассматривать это только при условии, что такой шаг не будет иметь военных последствий. В качестве примера была приведена модель нейтралитета Австрии.

Мирный план США для Украины

Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.

Дональд Трамп 21 ноября заявил, что Владимир Зеленский должен подписать его мирный план, иначе Украине придется воевать дальше. Трамп подчеркнул, что США имеют собственное видение пути к миру, которое Зеленский должен принять.

Напомним

Как информируют российские СМИ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания попросила Путина рассказать о состоянии "плана из 28 пунктов" по украинскому урегулированию. Путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что степень взаимодействия между Россией и США по "мирному плану" Трампа для Украины еще требует уточнения. Необходимость разговора Путина и Трампа, а также уровень контактов Москвы и Вашингтона по поводу плана, еще предстоит определить.

Вита Зеленецкая

