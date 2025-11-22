пєсков: деталі контактів США та росії щодо "мирного плану" Трампа ще невизначені
прес-секретар кремля дмитро пєсков заявив, що ступінь взаємодії між росією та США щодо "мирного плану" Трампа для України ще потребує уточнення. Необхідність розмови путіна і Трампа, а також рівень контактів москви і Вашингтона з приводу плану, ще належить визначити.
Прес-секретар кремля дмитро пєсков повідомив, що ступінь взаємодії між росією та Сполученими Штатами Америки щодо "мирного плану" Трампа щодо України ще потребує уточнення. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, необхідність розмови глави кремля володимира путіна і президента США Дональда Трампа, як і сам рівень контактів москви і Вашингтона з приводу "мирного плану" - тільки варто визначити.


Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня.
Дональд Трамп 21 листопада заявив, що Володимир Зеленський мусить підписати його мирний план, інакше Україні доведеться воювати далі. Трамп наголосив, що США мають власне бачення шляху до миру, яке Зеленський повинен прийняти.

Як інформують російські ЗМІ, голова ради федерації валентина матвієнко під час засідання попросила путіна розповісти про стан "плану з 28 пунктів" щодо українського врегулювання. путін заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо України обговорювався ще до зустрічі на Алясці.
