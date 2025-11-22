пєсков: деталі контактів США та росії щодо "мирного плану" Трампа ще невизначені

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 5642 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 15240 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 20256 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 22997 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 21953 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 26945 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 17071 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17760 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16944 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 36779 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
94%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Євробачення змінює правила голосування після скандалів навколо Ізраїлю – ЗМІ21 листопада, 16:10 • 4066 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 20026 перегляди
путін вперше прокоментував план Трампа щодо припинення війни в Україні21 листопада, 17:41 • 6906 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 19034 перегляди
Мерц та Трамп обговорили мирний план США щодо України21 листопада, 19:27 • 3650 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 19047 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 20034 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 26945 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 36779 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 35571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 19047 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 32717 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 47038 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 49014 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 62500 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Дипломатка
Fox News

пєсков: деталі контактів США та росії щодо "мирного плану" Трампа ще невизначені

Київ • УНН

 • 310 перегляди

прес-секретар кремля дмитро пєсков заявив, що ступінь взаємодії між росією та США щодо "мирного плану" Трампа для України ще потребує уточнення. Необхідність розмови путіна і Трампа, а також рівень контактів москви і Вашингтона з приводу плану, ще належить визначити.

пєсков: деталі контактів США та росії щодо "мирного плану" Трампа ще невизначені

Прес-секретар кремля дмитро пєсков повідомив, що ступінь взаємодії між росією та Сполученими Штатами Америки щодо "мирного плану" Трампа щодо України ще потребує уточнення. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами Пєскова, необхідність розмови глави кремля володимира путіна і президента США Дональда Трампа, як і сам рівень контактів москви і Вашингтона з приводу "мирного плану" - тільки варто визначити.

Це все належить визначити

- сказав пєсков.

Мирний план США для України

Сполучені Штати Америки підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати. 

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні. Документ передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорять запропонований США мирний план наступного тижня. 

Дональд Трамп 21 листопада заявив, що Володимир Зеленський мусить підписати його мирний план, інакше Україні доведеться воювати далі. Трамп наголосив, що США мають власне бачення шляху до миру, яке Зеленський повинен прийняти.

Нагадаємо

Як інформують російські ЗМІ, голова ради федерації валентина матвієнко під час засідання попросила путіна розповісти про стан "плану з 28 пунктів" щодо українського врегулювання. путін заявив, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо України обговорювався ще до зустрічі на Алясці.

США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада20.11.25, 23:25 • 25281 перегляд

Віта Зеленецька

Політика
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна