песков: детали контактов США и россии по "мирному плану" Трампа еще не определены

пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что степень взаимодействия между россией и США по "мирному плану" Трампа для Украины еще нуждается в уточнении. Необходимость разговора путина и Трампа, а также уровень контактов москвы и Вашингтона по поводу плана, еще предстоит определить.