песков: детали контактов США и россии по "мирному плану" Трампа еще не определены
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что степень взаимодействия между россией и Соединенными Штатами Америки по "мирному плану" Трампа по Украине еще требует уточнения. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам Пескова, необходимость разговора главы кремля владимира путина и президента США Дональда Трампа, как и сам уровень контактов москвы и Вашингтона по поводу "мирного плана" - только предстоит определить.
Это все предстоит определить
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Дональд Трамп 21 ноября заявил, что Владимир Зеленский должен подписать его мирный план, иначе Украине придется воевать дальше. Трамп подчеркнул, что США имеют собственное видение пути к миру, которое Зеленский должен принять.
Напомним
Как информируют российские СМИ, председатель совета федерации валентина матвиенко во время заседания попросила путина рассказать о состоянии "плана из 28 пунктов" по украинскому урегулированию. путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске.
