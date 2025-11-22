Вице-президент США Вэнс поддерживает «мирный план» и призывает жить «в реальном мире»
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал американский «мирный план», подчеркнув необходимость жить «в реальном мире». Он отметил, что любое мирное соглашение должно прекратить убийства, сохраняя суверенитет Украины, быть приемлемым для обеих сторон и максимизировать шансы на предотвращение новой войны.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс поддержал американский "мирный план" и отметил, что нужно жить "в реальном мире". Об этом Вэнс написал вечером 21 ноября на личной странице в социальной сети Х, передает УНН.
Каждая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо является результатом неправильного понимания соглашения, либо неправильного трактования некоторых критических реалий на месте
По словам вице-президента Соединенных Штатов, любой план мира между Украиной и Россией должен соответствовать трем характеристикам:
- "прекратить убийства", сохраняя при этом суверенитет Украины;
- быть приемлемым как для РФ, так и для Украины;
- максимизировать шансы на то, что война не начнется снова.
"Существует иллюзия, что если мы просто предоставим больше денег, больше оружия или больше санкций, победа будет близка", - добавил Вэнс.
Вместо этого, по его мнению, мир в конце концов будет достигнут "разумными людьми, живущими в реальном мире".
Мирный план США для Украины
Соединенные Штаты Америки подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.
Издание Axios опубликовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. Документ предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудят предложенный США мирный план на следующей неделе.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила крайний срок до следующего четверга для Украины, чтобы согласиться на 28-пунктовый план Белого дома по прекращению войны.
Он также заявил, что Владимир Зеленский должен подписать его мирный план, иначе Украине придется воевать дальше. Американский лидер подчеркнул, что США имеют собственное видение пути к миру, которое Зеленский должен принять.
