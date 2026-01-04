Лидер Ирана приказал "поставить на место" участников протестов в стране: число погибших возросло до 15 человек
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал силы безопасности жестко подавить протесты, назвав демонстрантов "участниками беспорядков". По данным правозащитников, число погибших возросло до 15 человек.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал силы безопасности к жесткому подавлению протестов, назвав демонстрантов "участниками беспорядков". Это заявление прозвучало на фоне масштабных акций неповиновения, вызванных обвалом национальной валюты и экономическим кризисом. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
По данным правозащитников, в течение недели беспорядков погибло уже по меньшей мере 15 человек. Хаменеи в своем выступлении попытался разделить граждан, имеющих экономические претензии, и "бунтовщиков", с которыми, по его словам, "нет смысла разговаривать". Он традиционно обвинил в дестабилизации ситуации США и Израиль, не предоставив никаких доказательств.
Ситуация обостряется из-за предупреждения президента США Дональда Трампа, который пообещал "прийти на помощь" иранцам в случае массовых убийств мирных протестующих. Эти угрозы приобрели особую важность после ночного захвата американскими спецназовцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ключевого союзника Тегерана. В ответ иранские чиновники заявили о готовности атаковать военные объекты США на Ближнем Востоке.
