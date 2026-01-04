$42.170.00
Лидер Ирана приказал "поставить на место" участников протестов в стране: число погибших возросло до 15 человек

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал силы безопасности жестко подавить протесты, назвав демонстрантов "участниками беспорядков". По данным правозащитников, число погибших возросло до 15 человек.

Лидер Ирана приказал "поставить на место" участников протестов в стране: число погибших возросло до 15 человек
Фото: AP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал силы безопасности к жесткому подавлению протестов, назвав демонстрантов "участниками беспорядков". Это заявление прозвучало на фоне масштабных акций неповиновения, вызванных обвалом национальной валюты и экономическим кризисом. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

По данным правозащитников, в течение недели беспорядков погибло уже по меньшей мере 15 человек. Хаменеи в своем выступлении попытался разделить граждан, имеющих экономические претензии, и "бунтовщиков", с которыми, по его словам, "нет смысла разговаривать". Он традиционно обвинил в дестабилизации ситуации США и Израиль, не предоставив никаких доказательств.

По меньшей мере 7 человек погибли во время расширяющихся протестов в Иране02.01.26, 09:22 • 4192 просмотра

Ситуация обостряется из-за предупреждения президента США Дональда Трампа, который пообещал "прийти на помощь" иранцам в случае массовых убийств мирных протестующих. Эти угрозы приобрели особую важность после ночного захвата американскими спецназовцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ключевого союзника Тегерана. В ответ иранские чиновники заявили о готовности атаковать военные объекты США на Ближнем Востоке.

Протесты в Иране: Трамп угрожает "действиями" Тегерану в случае убийств протестующих02.01.26, 11:30 • 5434 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Венесуэла
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран