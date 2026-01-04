Лідер Ірану наказав "поставити на місце" учасників протестів в країні: кількість загиблих зросла до 15 осіб
Київ • УНН
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав сили безпеки жорстко придушити протести, назвавши демонстрантів "учасниками заворушень". За даними правозахисників, кількість загиблих зросла до 15 осіб.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав сили безпеки до жорсткого придушення протестів, назвавши демонстрантів "учасниками заворушень". Ця заява пролунала на тлі масштабних акцій непокори, спричинених обвалом національної валюти та економічною кризою. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
За даними правозахисників, протягом тижня заворушень загинуло вже щонайменше 15 людей. Хаменеї у своєму виступі спробував розділити громадян, які мають економічні претензії, та "бунтівників", з якими, за його словами, "немає сенсу розмовляти". Він традиційно звинуватив у дестабілізації ситуації США та Ізраїль, не надавши жодних доказів.
Ситуація загострюється через попередження президента США Дональда Трампа, який пообіцяв "прийти на допомогу" іранцям у разі масових вбивств мирних протестувальників. Ці погрози набули особливої ваги після нічного захоплення американськими спецпризначенцями президента Венесуели Ніколаса Мадуро, ключового союзника Тегерана. У відповідь іранські посадовці заявили про готовність атакувати військові об'єкти США на Близькому Сході.
