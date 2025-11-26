$42.370.10
Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что украинские войска находятся в затруднительном положении и вскоре потерпят поражение. Он также добавил, что россияне наращивают свои атаки и могут воевать бесконечно. На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил пессимистическую оценку ситуации во время недавней встречи с украинскими чиновниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Дрисколл сообщил своим коллегам, что украинские войска оказались в затруднительном положении на поле боя и вскоре потерпят поражение от российских войск, сообщили NBC News два источника.

По словам Дрисколла, россияне наращивают масштабы и темпы своих воздушных атак и имеют возможность воевать бесконечно, сообщили источники. Он добавил, что ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться, и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабой позиции в будущем, сообщает NBC News.

Также в публикации говорится о различных подходах в администрации Трампа относительно российско-украинской войны. 

Один лагерь, в который входят Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и часть чиновников, считает Украину "главным препятствием" для мира и выступает за то, чтобы заставить Киев пойти на серьезные компромиссы в пользу россиян.

Другой лагерь, представленный Рубио и другой частью чиновников, считает россию виновной в безосновательном вторжении в соседнюю страну. Там утверждают, что москва уступит только в том случае, если заплатит цену за свою агрессию в виде санкций и других мер давления. 

На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оба назвали сообщения о расколе в администрации Трампа "фейком" и "ложью".

Эта история - лишь очередной пример продолжительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают

- написал Рубио.

СМИ лгут, чтобы сорвать повестку дня президента. Это действительно так просто

- написал Вэнс.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что мирный план США из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, базируется на российском документе, представленном администрации Трампа в октябре текущего года.

Евгений Устименко

