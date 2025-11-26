Министр армии США сделал пессимистический прогноз относительно ситуации в Украине: реакция Вэнса и Рубио не заставила себя ждать
Киев
Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что украинские войска находятся в затруднительном положении и вскоре потерпят поражение. Он также добавил, что россияне наращивают свои атаки и могут воевать бесконечно. На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Министр армии США Дэн Дрисколл выразил пессимистическую оценку ситуации во время недавней встречи с украинскими чиновниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Дрисколл сообщил своим коллегам, что украинские войска оказались в затруднительном положении на поле боя и вскоре потерпят поражение от российских войск, сообщили NBC News два источника.
По словам Дрисколла, россияне наращивают масштабы и темпы своих воздушных атак и имеют возможность воевать бесконечно, сообщили источники. Он добавил, что ситуация для Украины со временем будет только ухудшаться, и лучше договориться о мирном урегулировании сейчас, чем оказаться в еще более слабой позиции в будущем, сообщает NBC News.
Также в публикации говорится о различных подходах в администрации Трампа относительно российско-украинской войны.
Один лагерь, в который входят Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и часть чиновников, считает Украину "главным препятствием" для мира и выступает за то, чтобы заставить Киев пойти на серьезные компромиссы в пользу россиян.
Другой лагерь, представленный Рубио и другой частью чиновников, считает россию виновной в безосновательном вторжении в соседнюю страну. Там утверждают, что москва уступит только в том случае, если заплатит цену за свою агрессию в виде санкций и других мер давления.
На это отреагировали госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оба назвали сообщения о расколе в администрации Трампа "фейком" и "ложью".
Эта история - лишь очередной пример продолжительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают
СМИ лгут, чтобы сорвать повестку дня президента. Это действительно так просто
Ранее УНН сообщал, что мирный план США из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, базируется на российском документе, представленном администрации Трампа в октябре текущего года.