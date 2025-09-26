НАТО должно сбивать дроны и самолеты рф, когда те нарушают воздушное пространство – Зеленский

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 482 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3452 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12394 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17274 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25058 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31407 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36192 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28184 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39718 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35789 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярные новости
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 25618 просмотра
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри ПоттереPhoto26 сентября, 04:40 • 8238 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23235 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 14888 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 7896 просмотра
публикации
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 8302 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 25055 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31404 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36190 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 35196 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 15058 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 23403 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 32100 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 40019 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 73338 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дія (сервис)
E-6 Mercury

НАТО должно сбивать дроны и самолеты рф, когда те нарушают воздушное пространство – Зеленский

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что НАТО должно сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают воздушное пространство. Он назвал реакцию на предыдущие инциденты слабой, что позволило россии продолжать нарушения.

НАТО должно сбивать дроны и самолеты рф, когда те нарушают воздушное пространство – Зеленский

НАТО должно сбивать российские беспилотники и самолеты, если они нарушают воздушное пространство. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, которое он дал в среду вечером в Нью-Йорке перед тем, как отправился с Генеральной Ассамблеи ООН в Киев, передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал инциденты с российскими беспилотниками и самолетами в Польше, Дании, Норвегии и Румынии и ответил, считает ли он, что реакция пока была слабой.

Очень. Мы решили, что будем очень честными. Так что я думаю, что да. Слабая реакция. Вот почему он продолжил с другими странами 

- сказал Зеленский.

На вопрос, согласен ли он с президентом Трампом, что члены НАТО должны просто сбивать дроны, российские самолеты, Зеленский ответил: "Они должны были сбивать все. Если кто-то на вашей земле убивает ваших людей, вы должны ответить этому человеку. Если самолеты находятся в вашей зоне, вы должны их блокировать".

Также Зеленский прокомментировал, боятся ли члены НАТО сбивать дроны и самолеты рф только потому, что боятся ответа россии.

Я знаю, что некоторые из них (лидеры – ред.) не боятся, но в основном страны боятся. Они боятся, потому что россия сумасшедшая 

- сказал Зеленский.

Европейские дипломаты предупредили РФ, что НАТО готово сбивать российские самолеты - Bloomberg25.09.25, 21:27 • 4028 просмотров

Дополнение

Ранее, комментируя российские дроны над Польшей, Президент Владимир Зеленский заявлял, что не считает, что НАТО провалилось. Украина не говорит, что Альянсу нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, но нужны сильные ответы.

23 сентября Президент США Дональд Трамп сказал, что считает правильным решение стран Альянса сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство. 

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Генеральная Ассамблея ООН
НАТО
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Дания
Норвегия
Румыния
МиГ-31
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Эстония
Киев
Польша