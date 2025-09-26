НАТО должно сбивать дроны и самолеты рф, когда те нарушают воздушное пространство – Зеленский

НАТО должно сбивать российские беспилотники и самолеты, если они нарушают воздушное пространство. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, которое он дал в среду вечером в Нью-Йорке перед тем, как отправился с Генеральной Ассамблеи ООН в Киев, передает УНН.

Детали

Зеленский прокомментировал инциденты с российскими беспилотниками и самолетами в Польше, Дании, Норвегии и Румынии и ответил, считает ли он, что реакция пока была слабой.

Очень. Мы решили, что будем очень честными. Так что я думаю, что да. Слабая реакция. Вот почему он продолжил с другими странами - сказал Зеленский.

На вопрос, согласен ли он с президентом Трампом, что члены НАТО должны просто сбивать дроны, российские самолеты, Зеленский ответил: "Они должны были сбивать все. Если кто-то на вашей земле убивает ваших людей, вы должны ответить этому человеку. Если самолеты находятся в вашей зоне, вы должны их блокировать".

Также Зеленский прокомментировал, боятся ли члены НАТО сбивать дроны и самолеты рф только потому, что боятся ответа россии.

Я знаю, что некоторые из них (лидеры – ред.) не боятся, но в основном страны боятся. Они боятся, потому что россия сумасшедшая - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее, комментируя российские дроны над Польшей, Президент Владимир Зеленский заявлял, что не считает, что НАТО провалилось. Украина не говорит, что Альянсу нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, но нужны сильные ответы.

23 сентября Президент США Дональд Трамп сказал, что считает правильным решение стран Альянса сбивать российские самолеты, если те нарушают их воздушное пространство.

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.