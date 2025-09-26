Зеленский: венгерские дроны могли вести разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины
Президент Зеленский заслушал доклад о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Президент Украины отреагировал на недавние инциденты с дронами на украинско-венгерской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Детали
Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, министра обороны Дениса Шмыгаля, а также профильного заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.
Сырский доложил о заходе в украинское воздушное пространство дронов-разведчиков. На это Зеленский заявил, что дроны, вероятно, залетели с территории Венгрии и могли вести разведку относительно промышленного потенциала в приграничных районах Украины.
Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту
Напомним
