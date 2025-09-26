$41.490.08
13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 3534 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 12421 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 17299 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 25101 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 31439 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 36226 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28187 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39720 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35789 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Зеленский: венгерские дроны могли вести разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклад о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

Зеленский: венгерские дроны могли вести разведку промышленного потенциала в приграничных районах Украины

Президент Украины отреагировал на недавние инциденты с дронами на украинско-венгерской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, министра обороны Дениса Шмыгаля, а также профильного заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы.

Сырский доложил о заходе в украинское воздушное пространство дронов-разведчиков. На это Зеленский заявил, что дроны, вероятно, залетели с территории Венгрии и могли вести разведку относительно промышленного потенциала в приграничных районах Украины.

Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту

- сообщил глава государства.

Напомним

В интервью AXIOS Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушают воздушное пространство стран-членов Альянса.

Евгений Устименко

Политика
Государственная граница Украины
Андрей Гнатов
НАТО
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Денис Шмыгаль