армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState

19:19 • 6618 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 11445 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 12267 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 14979 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 34025 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23293 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 54075 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40793 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38207 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50933 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 34028 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
23 сентября, 10:33 • 28422 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
23 сентября, 08:45 • 44223 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
23 сентября, 07:45 • 45933 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 05:00 • 54075 просмотра
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
23 сентября, 12:00 • 14812 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
22 сентября, 11:26 • 77574 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
22 сентября, 10:56 • 39006 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42 • 54128 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00 • 105812 просмотра
армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState

Киев • УНН

 • 2 просмотра

российские войска активно штурмуют направление Плавни-Приморское-Степногорск, пытаясь использовать численное преимущество в пехоте, несмотря на значительные потери. Аналитики DeepState отмечают постоянную фиксацию групп противника, которые пытаются продвинуться в Приморское или Степногорск.

армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState

На направлении Плавни - Приморское - Степногорск противник длительное время активно ведет штурмовые действия. Несмотря на значительные потери, российские войска пытаются использовать численное преимущество в пехоте. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

По информации аналитиков проекта, уже долгое время не спадает активность штурмовых действий врага в районе Плавни-Приморское-Степногорск. 

Несмотря на большое количество потерь, кацапы имеют преимущество в пехоте, что и проявляется на данном участке

- говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего попыток продвижения остаются в районе Плавней через Приморское, где осуществляется постоянная фиксация групп противника, а также поражение по ним.

Оттуда они либо пытаются продвинуться глубже в Приморское, либо пробуют проникнуть в Степногорск. В частности, вчера небольшой группе кацапов удалось залезть на западные окраины поселка, но они были сразу уничтожены бойцами Сил Обороны

- сообщает DeepState.

Одновременно с этим осуществляются периодические фиксации восточнее Степногорска, где противник будто прощупывает участок на слабые места в обороне и ищет брешь, которую можно использовать для затягивания в глубину, но пока безуспешно благодаря эффективной работе украинских пилотов.

Напомним

российские захватчики пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти к окраинам Запорожья. Силы обороны держат позиции и отбивают все атаки, сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Украина
Запорожье