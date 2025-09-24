армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState

На направлении Плавни - Приморское - Степногорск противник длительное время активно ведет штурмовые действия. Несмотря на значительные потери, российские войска пытаются использовать численное преимущество в пехоте. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.

Детали

По информации аналитиков проекта, уже долгое время не спадает активность штурмовых действий врага в районе Плавни-Приморское-Степногорск.

Несмотря на большое количество потерь, кацапы имеют преимущество в пехоте, что и проявляется на данном участке - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего попыток продвижения остаются в районе Плавней через Приморское, где осуществляется постоянная фиксация групп противника, а также поражение по ним.

Оттуда они либо пытаются продвинуться глубже в Приморское, либо пробуют проникнуть в Степногорск. В частности, вчера небольшой группе кацапов удалось залезть на западные окраины поселка, но они были сразу уничтожены бойцами Сил Обороны - сообщает DeepState.

Одновременно с этим осуществляются периодические фиксации восточнее Степногорска, где противник будто прощупывает участок на слабые места в обороне и ищет брешь, которую можно использовать для затягивания в глубину, но пока безуспешно благодаря эффективной работе украинских пилотов.

Напомним

российские захватчики пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти к окраинам Запорожья. Силы обороны держат позиции и отбивают все атаки, сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

