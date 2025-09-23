Генштаб о ситуации на фронте: произошло 140 боевых столкновений, враг запустил 1925 дронов-камикадзе

С начала суток произошло 140 боевых столкновений. Враг применил 1925 дронов-камикадзе и совершил 3176 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный и 31 авиационный удары, применил две ракеты и сбросил 55 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 1925 дронов-камикадзе и совершил 3176 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес пять авиаударов, применив 14 управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска, Отрадного и Западного; украинские подразделения отбили девять атак, два боя сейчас продолжаются.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Купянска и Петропавловки. Одно боестолкновение не утихает до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины остановили десять атак захватчиков в районах Колодязей, Новоселовки, Торского и Шандриголового; шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении наши защитники успешно отбили попытку оккупантов продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться в районе Константиновки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки. Силы обороны стойко сдерживают натиск — отбито 22 штурмовых действия противника, два боя продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахового, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Променя, Лысовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филии. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 105 оккупантов и ранили 67; обезврежен один танк, 31 беспилотный летательный аппарат, девять единиц автомобильной техники; повреждены четыре артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 атаку оккупантов в районах Поддубного, Январского, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки; сейчас продолжается шесть боестолкновений.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали пять вражеских атак вблизи Полтавки: одна попытка противника продвинуться вперед потерпела неудачу, еще четыре боестолкновения продолжаются.

