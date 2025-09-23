Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе

$41.380.13
48.730.31
ukenru
19:19 • 2980 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 6042 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 8452 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 12880 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 30827 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22463 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 52097 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40400 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 37911 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50659 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.6м/с
72%
752мм
Популярнi новини
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 24820 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 25574 перегляди
Генштаб підтвердив ураження двох ЛВДС у рф і ворожих літаків у Криму23 вересня, 10:43 • 8004 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 12591 перегляди
Україна створить Космічні війська до кінця 2025 року - Кабмін23 вересня, 12:30 • 17421 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 30827 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 25677 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 42510 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 44513 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 52097 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Метте Фредеріксен
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 12657 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 76846 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 38397 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 53579 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 105238 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 326 перегляди

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, ворог застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 105 окупантів та поранено 67.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Ворог застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосував дві ракети та скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаударів, застосувавши 14 керованих авіабомб, і здійснив 104 обстріли, два з яких – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Одрадного та Западного; українські підрозділи відбили дев’ять атак, два бої наразі тривають.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Куп’янська та Петропавлівки. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили десять атак загарбників у районах Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового; шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили спробу окупантів просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районі Костянтинівки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. Сили оборони стійко стримують натиск — відбито 22 штурмові дії противника, два бої тривають дотепер.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 105 окупантів і поранили 67; знешкоджено один танк, 31 безпілотний літальний апарат, дев’ять одиниць автомобільної техніки; пошкоджено чотири артилерійські системи та дві одиниці автомобільної техніки противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 атаку окупантів у районах Піддубного, Січневого, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки; наразі триває шість боєзіткнень.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак поблизу Полтавки: одна спроба противника просунутися уперед зазнала невдачі, ще чотири боєзіткнення тривають.

Армія рф зазнала значних втрат: 960 солдатів та 403 безпілотники за добу - Генштаб22.09.25, 07:25 • 3384 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ