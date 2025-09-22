Армія рф зазнала значних втрат: 960 солдатів та 403 безпілотники за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 21 вересня російські війська втратили 960 солдатів, 403 безпілотники та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 становлять 1102570 осіб.
За добу 21 вересня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів, 403 безпілотники та 1 танк. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1102570 (+960) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11194 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23282 (+1)
- артилерійських систем ‒ 32999 (+47)
- РСЗВ ‒ 1493 (+1)
- засоби ППО ‒ 1218 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 344 (+3)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 62001 (+403)
- крилаті ракети ‒ 3747 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62363 (+118)
- спеціальна техніка ‒ 3969 (0)
Дані уточнюються.
