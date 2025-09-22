$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 21022 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 37696 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 51736 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 50120 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 57697 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 54943 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 79469 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 86875 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63788 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58707 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Армія рф зазнала значних втрат: 960 солдатів та 403 безпілотники за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 62 перегляди

За добу 21 вересня російські війська втратили 960 солдатів, 403 безпілотники та 1 танк. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 становлять 1102570 осіб.

Армія рф зазнала значних втрат: 960 солдатів та 403 безпілотники за добу - Генштаб

За добу 21 вересня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів, 403 безпілотники та 1 танк. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1102570 (+960) осіб ліквідовано 
    • танків ‒ 11194 (+1) 
      • бойових броньованих машин ‒ 23282 (+1) 
        • артилерійських систем ‒ 32999 (+47) 
          • РСЗВ ‒ 1493 (+1) 
            • засоби ППО ‒ 1218 (0) 
              • літаків ‒ 422 (0) 
                • гелікоптерів ‒ 344 (+3) 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 62001 (+403) 
                    • крилаті ракети ‒ 3747 (0) 
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0) 
                        • підводні човни ‒ 1 (0) 
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62363 (+118) 
                            • спеціальна техніка ‒ 3969 (0) 

                              Дані уточнюються.

                              Зеленський анонсував "дуже напружений тиждень дипломатії": Генасамблея ООН і саміт щодо викрадених росією дітей21.09.25, 21:15 • 4102 перегляди

                              Вероніка Марченко

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна