Армия РФ понесла значительные потери: 960 солдат и 403 беспилотника за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 6 просмотра

За сутки 21 сентября российские войска потеряли 960 солдат, 403 беспилотника и 1 танк. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.25 составляют 1102570 человек.

Армия РФ понесла значительные потери: 960 солдат и 403 беспилотника за сутки - Генштаб

За сутки 21 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат, 403 беспилотника и 1 танк. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1102570 (+960) человек ликвидировано 
    • танков ‒ 11194 (+1) 
      • боевых бронированных машин ‒ 23282 (+1) 
        • артиллерийских систем ‒ 32999 (+47) 
          • РСЗО ‒ 1493 (+1) 
            • средства ПВО ‒ 1218 (0) 
              • самолетов ‒ 422 (0) 
                • вертолетов ‒ 344 (+3) 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 62001 (+403) 
                    • крылатые ракеты ‒ 3747 (0) 
                      • корабли / катера ‒ 28 (0) 
                        • подводные лодки ‒ 1 (0) 
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62363 (+118) 
                            • специальная техника ‒ 3969 (0) 

                              Данные уточняются.

                              Зеленский анонсировал "очень напряженную неделю дипломатии": Генассамблея ООН и саммит по похищенным Россией детям21.09.25, 21:15 • 4080 просмотров

                              Вероника Марченко

