Армия РФ понесла значительные потери: 960 солдат и 403 беспилотника за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За сутки 21 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат, 403 беспилотника и 1 танк. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1102570 (+960) человек ликвидировано
- танков ‒ 11194 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23282 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 32999 (+47)
- РСЗО ‒ 1493 (+1)
- средства ПВО ‒ 1218 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 344 (+3)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 62001 (+403)
- крылатые ракеты ‒ 3747 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62363 (+118)
- специальная техника ‒ 3969 (0)
Данные уточняются.
