Армия РФ понесла значительные потери: 960 солдат и 403 беспилотника за сутки - Генштаб

За сутки 21 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат, 403 беспилотника и 1 танк. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1102570 (+960) человек ликвидировано

танков ‒ 11194 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 23282 (+1)

артиллерийских систем ‒ 32999 (+47)

РСЗО ‒ 1493 (+1)

средства ПВО ‒ 1218 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 344 (+3)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 62001 (+403)

крылатые ракеты ‒ 3747 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62363 (+118)

специальная техника ‒ 3969 (0)

Данные уточняются.

