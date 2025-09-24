армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState
Київ • УНН
російські війська активно штурмують напрямок Плавні-Приморське-Степногірськ, намагаючись використати чисельну перевагу в піхоті, попри значні втрати. Аналітики DeepState зазначають постійну фіксацію груп противника, які намагаються просунутися в Приморське або Степногірськ.
На напрямку Плавні - Приморське - Степногірськ противник тривалий час активно веде штурмові дії. Попри значні втрати, російські війська намагаються використати чисельну перевагу в піхоті. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.
Деталі
За інформацією аналітиків проєкту, вже довгий час не спадає активність штурмових дій ворога в районі Плавні-Приморське-Степногірськ.
Попри велику кількість втрат, кацапи мають перевагу в піхоті, що й проявляється на даному відтинку
Зазначається, що найбільше спроб у просуваннях залишаються в районі Плавнів через Приморське, де здійснюється постійна фіксація груп противника, а також ураження по них.
Звідти вони або намагаються просунутися глибше в Приморське, або пробують проникнути в Степногірськ. Зокрема, вчора невеликій групі кацапів вдалося залізти на західні околиці селища, але вони були одразу знищені бійцями Сил Оборони
Одночасно з цим здійснюються періодичні фіксації східніше від Степногірська, де противник ніби прощупує ділянку на слабкі місця в обороні і шукає прогалину, яку можна використати для затягування в глибину, але поки безуспішно завдяки ефективній роботі українських пілотів.
Нагадаємо
російські загарбники намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти до околиць Запоріжжя. Сили оборони тримають позиції та відбивають усі атаки, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе23.09.25, 21:37 • 1444 перегляди