армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState

На напрямку Плавні - Приморське - Степногірськ противник тривалий час активно веде штурмові дії. Попри значні втрати, російські війська намагаються використати чисельну перевагу в піхоті. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

За інформацією аналітиків проєкту, вже довгий час не спадає активність штурмових дій ворога в районі Плавні-Приморське-Степногірськ.

Попри велику кількість втрат, кацапи мають перевагу в піхоті, що й проявляється на даному відтинку

Зазначається, що найбільше спроб у просуваннях залишаються в районі Плавнів через Приморське, де здійснюється постійна фіксація груп противника, а також ураження по них.

Звідти вони або намагаються просунутися глибше в Приморське, або пробують проникнути в Степногірськ. Зокрема, вчора невеликій групі кацапів вдалося залізти на західні околиці селища, але вони були одразу знищені бійцями Сил Оборони