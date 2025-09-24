$41.380.13
19:19 • 6700 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 11565 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 12384 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 15051 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 34133 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23316 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 54125 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40801 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38215 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50936 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російські війська активно штурмують напрямок Плавні-Приморське-Степногірськ, намагаючись використати чисельну перевагу в піхоті, попри значні втрати. Аналітики DeepState зазначають постійну фіксацію груп противника, які намагаються просунутися в Приморське або Степногірськ.

армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState

На напрямку Плавні - Приморське - Степногірськ противник тривалий час активно веде штурмові дії. Попри значні втрати, російські війська намагаються використати чисельну перевагу в піхоті. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

За інформацією аналітиків проєкту, вже довгий час не спадає активність штурмових дій ворога в районі Плавні-Приморське-Степногірськ. 

Попри велику кількість втрат, кацапи мають перевагу в піхоті, що й проявляється на даному відтинку

- йдеться у дописі.

Зазначається, що найбільше спроб у просуваннях залишаються в районі Плавнів через Приморське, де здійснюється постійна фіксація груп противника, а також ураження по них.

Звідти вони або намагаються просунутися глибше в Приморське, або пробують проникнути в Степногірськ. Зокрема, вчора невеликій групі кацапів вдалося залізти на західні околиці селища, але вони були одразу знищені бійцями Сил Оборони

- повідомляє DeepState.

Одночасно з цим здійснюються періодичні фіксації східніше від Степногірська, де противник ніби прощупує ділянку на слабкі місця в обороні і шукає прогалину, яку можна використати для затягування в глибину, але поки безуспішно завдяки ефективній роботі українських пілотів.

Нагадаємо

російські загарбники намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти до околиць Запоріжжя. Сили оборони тримають позиції та відбивають усі атаки, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе23.09.25, 21:37 • 1444 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Україна
Запоріжжя