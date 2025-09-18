росіяни намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб вийти на околиці Запоріжжя - військовий
Київ • УНН
Сили оборони України тримають позиції та відбивають усі атаки, незважаючи на повне знищення Кам'янського ворогом.
російські загарбники намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти до околиць Запоріжжя. Сили оборони тримають позиції та відбивають усі атаки, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Противник протягом всього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби
Волошин також додав, щоКам’янське повністю знищене ворогом. Втім, за його словами, Сили оборони тримаються і не дають росіянам захопити повністю цей населений пункт.
Тому що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, розвинути свій наступ на наступний населений пункт, це Степногірськ, і ще один такий населений пункт - Придніпровське. І це вже, фактично, вийти на околиці Запоріжжя
Доповнення
У Генеральному штабі Збройних Сил України на запит УНН підтвердили інформацію щодо рішення Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував заяви російської пропаганди про нібито контроль окупантів над частиною Куп’янська. За його словами, поширені кадри з росіянином, який біг із триколором у місті, не відображають реальності - цього чоловіка вже ліквідували бійці Сил оборони.