росіяни намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб вийти на околиці Запоріжжя - військовий

10:41 • 786 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
09:39 • 5234 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 5340 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 6924 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
07:58 • 14923 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12467 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 37446 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41551 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32404 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
17 вересня, 15:01 • 31267 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05 • 18063 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 19462 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24 • 13870 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 12410 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 8534 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:39 • 5252 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 8684 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
07:58 • 14930 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 37453 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 38758 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Владислав Косіняк-Камиш
Олексій Гончаренко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Донецька область
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 12467 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 20114 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 20634 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 19442 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 48884 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

росіяни намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб вийти на околиці Запоріжжя - військовий

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Сили оборони України тримають позиції та відбивають усі атаки, незважаючи на повне знищення Кам'янського ворогом.

росіяни намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб вийти на околиці Запоріжжя - військовий

російські загарбники намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти до околиць Запоріжжя. Сили оборони тримають позиції та відбивають усі атаки, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Противник протягом всього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби

- розповів Волошин.

Волошин також додав, щоКам’янське повністю знищене ворогом. Втім, за його словами, Сили оборони тримаються і не дають росіянам захопити повністю цей населений пункт.

Тому що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, розвинути свій наступ на наступний населений пункт, це Степногірськ, і ще один такий населений пункт - Придніпровське. І це вже, фактично, вийти на околиці Запоріжжя

- повідомив військовий.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних Сил України на запит УНН підтвердили інформацію щодо рішення Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував заяви російської пропаганди про нібито контроль окупантів над частиною Куп’янська. За його словами, поширені кадри з росіянином, який біг із триколором у місті, не відображають реальності - цього чоловіка вже ліквідували бійці Сил оборони.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Запоріжжя