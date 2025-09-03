У Куп’янську знищили російського "бігуна з прапором окупантів"- ЦПД

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
12:08 • 1844 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 8994 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 11089 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 15301 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 15890 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 19976 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30777 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 29332 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 84417 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105420 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 241039 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 241026 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 231864 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 228455 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 222541 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 8994 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 17750 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30777 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 29332 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 84417 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 21442 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 35119 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 37787 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 51901 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 97261 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
M1 Abrams
YouTube
Forbes
Шахед-136

У Куп’янську знищили російського "бігуна з прапором окупантів"- ЦПД

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував заяви рф про контроль над Куп'янськом. Чоловіка, який біг із триколором, ліквідували Сили оборони.

У Куп’янську знищили російського "бігуна з прапором окупантів"- ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував заяви російської пропаганди про нібито контроль окупантів над частиною Куп’янська. За його словами, поширені кадри з росіянином, який біг із триколором у місті, не відображають реальності - цього чоловіка вже ліквідували бійці Сил оборони. Про це Коваленко повідомив в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Коваленко наголосив, що кремлівські воєнкори традиційно створюють ілюзію "успіхів" - для цього вони запускають по вулицях так званих "бігунів з прапорами", знімають постановочні відео з дронів і подають їх як доказ захоплення територій. Насправді ж, за словами українських військових, бої точаться переважно на підступах до міста.

Фантазії російських пропагандистів про контроль над половиною Куп’янська не мають нічого спільного з дійсністю 

– зазначив керівник ЦПД.

Разом із тим Коваленко підтвердив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною: ворог намагається прорвати українську оборону, активно атакуючи північний фланг.

Нагадаємо

Раніше в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.

російське військове керівництво подає недостовірні дані про успіхи на фронті, завищуючи територіальні здобутки. Це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на переконання Заходу в неминучій перемозі рф та припинення підтримки України.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Фейкові новини
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Куп'янськ