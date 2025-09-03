У Куп’янську знищили російського "бігуна з прапором окупантів"- ЦПД
Київ • УНН
Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував заяви рф про контроль над Куп'янськом. Чоловіка, який біг із триколором, ліквідували Сили оборони.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував заяви російської пропаганди про нібито контроль окупантів над частиною Куп’янська. За його словами, поширені кадри з росіянином, який біг із триколором у місті, не відображають реальності - цього чоловіка вже ліквідували бійці Сил оборони. Про це Коваленко повідомив в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Коваленко наголосив, що кремлівські воєнкори традиційно створюють ілюзію "успіхів" - для цього вони запускають по вулицях так званих "бігунів з прапорами", знімають постановочні відео з дронів і подають їх як доказ захоплення територій. Насправді ж, за словами українських військових, бої точаться переважно на підступах до міста.
Фантазії російських пропагандистів про контроль над половиною Куп’янська не мають нічого спільного з дійсністю
Разом із тим Коваленко підтвердив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною: ворог намагається прорвати українську оборону, активно атакуючи північний фланг.
Нагадаємо
Раніше в ОСУВ "Дніпро" повідомили, що російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.
російське військове керівництво подає недостовірні дані про успіхи на фронті, завищуючи територіальні здобутки. Це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на переконання Заходу в неминучій перемозі рф та припинення підтримки України.