В Купянске уничтожили российского "бегуна с флагом оккупантов" - ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко опроверг заявления РФ о контроле над Купянском. Мужчину, бежавшего с триколором, ликвидировали Силы обороны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг заявления российской пропаганды о якобы контроле оккупантов над частью Купянска. По его словам, распространенные кадры с россиянином, который бежал с триколором в городе, не отражают реальности - этого человека уже ликвидировали бойцы Сил обороны. Об этом Коваленко сообщил в Телеграм, пишет УНН.
Детали
Коваленко подчеркнул, что кремлевские военкоры традиционно создают иллюзию "успехов" - для этого они запускают по улицам так называемых "бегунов с флагами", снимают постановочные видео с дронов и подают их как доказательство захвата территорий. На самом же деле, по словам украинских военных, бои идут преимущественно на подступах к городу.
Фантазии российских пропагандистов о контроле над половиной Купянска не имеют ничего общего с действительностью
Вместе с тем Коваленко подтвердил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной: враг пытается прорвать украинскую оборону, активно атакуя северный фланг.
Напомним
Ранее в ОСГВ "Днепр" сообщили, что российские захватчики заняли определенную территорию на Купянском направлении, однако она не имеет стратегического значения. На этой территории отсутствуют крупные населенные пункты, только села и поселки.
российское военное руководство подает недостоверные данные об успехах на фронте, завышая территориальные достижения. Это часть информационной кампании кремля, направленной на убеждение Запада в неизбежной победе рф и прекращении поддержки Украины.