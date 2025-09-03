$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 1852 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 9012 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 11096 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 15307 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 15894 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 19976 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 30781 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 29336 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 84424 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105420 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
YouTube

В Купянске уничтожили российского "бегуна с флагом оккупантов" - ЦПД

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко опроверг заявления РФ о контроле над Купянском. Мужчину, бежавшего с триколором, ликвидировали Силы обороны.

В Купянске уничтожили российского "бегуна с флагом оккупантов" - ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг заявления российской пропаганды о якобы контроле оккупантов над частью Купянска. По его словам, распространенные кадры с россиянином, который бежал с триколором в городе, не отражают реальности - этого человека уже ликвидировали бойцы Сил обороны. Об этом Коваленко сообщил в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Коваленко подчеркнул, что кремлевские военкоры традиционно создают иллюзию "успехов" - для этого они запускают по улицам так называемых "бегунов с флагами", снимают постановочные видео с дронов и подают их как доказательство захвата территорий. На самом же деле, по словам украинских военных, бои идут преимущественно на подступах к городу.

Фантазии российских пропагандистов о контроле над половиной Купянска не имеют ничего общего с действительностью 

– отметил руководитель ЦПД.

Вместе с тем Коваленко подтвердил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной: враг пытается прорвать украинскую оборону, активно атакуя северный фланг.

Напомним

Ранее в ОСГВ "Днепр" сообщили, что российские захватчики заняли определенную территорию на Купянском направлении, однако она не имеет стратегического значения. На этой территории отсутствуют крупные населенные пункты, только села и поселки.

российское военное руководство подает недостоверные данные об успехах на фронте, завышая территориальные достижения. Это часть информационной кампании кремля, направленной на убеждение Запада в неизбежной победе рф и прекращении поддержки Украины.

Степан Гафтко

Война в Украине
Фейковые новости
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Купянск