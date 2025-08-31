На Куп’янському напрямку росіяни зайняли певну територію, але вона не представляє стратегічного інтересу – ОСУВ "Дніпро"
Київ • УНН
російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.
російські загарбники заявляють, що Куп’янськ оточено і заблоковано. Проте насправді їм вдалося зайняти лише територію без значних населених пунктів, яка не представляє собою жодного політичного чи стратегічного значення, пише УНН з посиланням на речника ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.
Деталі
З їхньої точки зору Куп’янськ оточений, заблокований. Їм справді вдалося зайняти певну територію, але на цій території немає великих населених пунктів, а лише села і селища. Тому з одного боку в них є просування, але це просування не завершилося здобуттям важливих з політичної чи стратегічної точки зору населеного пункту чи якоїсь території
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив про концентрацію до 100 тис. російських військових на Покровському напрямку, які готують наступальні дії. Він також повідомив про активні дії ЗСУ на Харківщині та Донеччині.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку. Лінія фронту надійно тримається завдяки Силам оборони.