Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 17336 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 44190 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 69573 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 85214 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 102416 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250769 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109233 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84712 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98770 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 317332 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
На Куп’янському напрямку росіяни зайняли певну територію, але вона не представляє стратегічного інтересу – ОСУВ "Дніпро"

Київ • УНН

 • 140 перегляди

російські загарбники зайняли певну територію на Куп’янському напрямку, проте вона не має стратегічного значення. На цій території відсутні великі населені пункти, лише села та селища.

На Куп’янському напрямку росіяни зайняли певну територію, але вона не представляє стратегічного інтересу – ОСУВ "Дніпро"

російські загарбники заявляють, що Куп’янськ оточено і заблоковано. Проте насправді їм вдалося зайняти лише територію без значних населених пунктів, яка не представляє собою жодного політичного чи стратегічного значення, пише УНН з посиланням на речника ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

Деталі

З їхньої точки зору Куп’янськ оточений, заблокований. Їм справді вдалося зайняти певну територію, але на цій території немає великих населених пунктів, а лише села і селища. Тому з одного боку в них є просування, але це просування не завершилося здобуттям важливих з політичної чи стратегічної точки зору населеного пункту чи якоїсь території

- повідомив Трегубов.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив про концентрацію до 100 тис. російських військових на Покровському напрямку, які готують наступальні дії. Він також повідомив про активні дії ЗСУ на Харківщині та Донеччині.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку. Лінія фронту надійно тримається завдяки Силам оборони.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Фейкові новини
Донецька область
Харківська область
Володимир Зеленський
Україна