На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"
Киев • УНН
российские захватчики заняли определенную территорию на Купянском направлении, однако она не имеет стратегического значения. На этой территории отсутствуют крупные населенные пункты, только села и поселки.
Детали
С их точки зрения Купянск окружен, заблокирован. Им действительно удалось занять определенную территорию, но на этой территории нет крупных населенных пунктов, а лишь села и поселки. Поэтому с одной стороны у них есть продвижение, но это продвижение не завершилось получением важного с политической или стратегической точки зрения населенного пункта или какой-либо территории
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил о концентрации до 100 тыс. российских военных на Покровском направлении, которые готовят наступательные действия. Он также сообщил об активных действиях ВСУ на Харьковщине и Донетчине.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о стабилизации ситуации на Добропольском направлении. Линия фронта надежно держится благодаря Силам обороны.