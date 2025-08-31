На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"

российские захватчики заявляют, что Купянск окружен и заблокирован. Однако на самом деле им удалось занять лишь территорию без значительных населенных пунктов, которая не представляет собой никакого политического или стратегического значения, пишет УНН со ссылкой на представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова в эфире национального телемарафона.

С их точки зрения Купянск окружен, заблокирован. Им действительно удалось занять определенную территорию, но на этой территории нет крупных населенных пунктов, а лишь села и поселки. Поэтому с одной стороны у них есть продвижение, но это продвижение не завершилось получением важного с политической или стратегической точки зрения населенного пункта или какой-либо территории