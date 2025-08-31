На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 17279 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 44048 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 69463 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 85097 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 102317 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 250736 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109192 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84704 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98761 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 317283 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Популярные новости
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 10393 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 11234 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 7958 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 9950 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01 • 5068 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 9548 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55 • 5556 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 92878 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 221959 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 224917 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 317278 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 266319 просмотра
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 105695 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 238514 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 261958 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 259166 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 239336 просмотра
На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"

Киев • УНН

 • 38 просмотра

российские захватчики заняли определенную территорию на Купянском направлении, однако она не имеет стратегического значения. На этой территории отсутствуют крупные населенные пункты, только села и поселки.

На Купянском направлении россияне заняли определенную территорию, но она не представляет стратегического интереса – ОСГВ "Днепр"

российские захватчики заявляют, что Купянск окружен и заблокирован. Однако на самом деле им удалось занять лишь территорию без значительных населенных пунктов, которая не представляет собой никакого политического или стратегического значения, пишет УНН со ссылкой на представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова в эфире национального телемарафона.

Детали

С их точки зрения Купянск окружен, заблокирован. Им действительно удалось занять определенную территорию, но на этой территории нет крупных населенных пунктов, а лишь села и поселки. Поэтому с одной стороны у них есть продвижение, но это продвижение не завершилось получением важного с политической или стратегической точки зрения населенного пункта или какой-либо территории

- сообщил Трегубов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил о концентрации до 100 тыс. российских военных на Покровском направлении, которые готовят наступательные действия. Он также сообщил об активных действиях ВСУ на Харьковщине и Донетчине.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о стабилизации ситуации на Добропольском направлении. Линия фронта надежно держится благодаря Силам обороны.

Павел Зинченко

Война в Украине
Фейковые новости
Донецкая область
Харьковская область
Владимир Зеленский
Украина