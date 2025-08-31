кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 12801 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 34007 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 62580 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 77865 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 96331 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 248264 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106720 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84033 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98120 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 313096 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
64%
747мм
Популярнi новини
Мінсоцполітики запускає нові механізми підтримки маломобільних ВПО: що відомо30 серпня, 17:39 • 2816 перегляди
Генсека Ради Європи госпіталізували 30 серпня, 18:01 • 5374 перегляди
У Києві знищено відділення "Укрпошти" внаслідок російського обстрілу 28 серпняPhoto30 серпня, 18:22 • 4416 перегляди
Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій областіVideo30 серпня, 19:29 • 3414 перегляди
У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини 30 серпня, 21:25 • 2614 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 3486 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International02:29 • 1004 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 88413 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 216869 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 220649 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 313093 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 262777 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 103929 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 236666 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 260197 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 257421 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 237764 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW

Київ • УНН

 • 12 перегляди

російське військове керівництво подає недостовірні дані про успіхи на фронті, завищуючи територіальні здобутки. Це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на переконання Заходу в неминучій перемозі рф та припинення підтримки України.

кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW

Військове керівництво росії подає недостовірні дані про успіхи своєї армії на фронті. Таким чином кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною, хоча насправді це не так.

Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Зазначається, що кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, демонструючи військову міць на полі бою, щоб вплинути на точку зору Заходу і помилково позиціонувати російську перемогу, як неминучу.

У зведенні аналітики ISW посилаються на начальника Генерального штабу Збройних сил росії Валерія Герасимова, який 30 серпня заявив, що російські війська з березня 2025 року захопили 3500 кв.км. території та 149 населених пунктів.

Генерал також стверджував, що з березня лише на півночі Сумської області російські сили захопили 210 кв. км і 13 населених пунктів, а російські війська контролюють 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.

Крім того, за словами Герасимова, з березня 2025 року російська армія захопила близько 50% Куп’янська і 10 населених пунктів на Лиманському напрямку: Мирне, Катеринівка, Новомихайлівка, Нове, Липове, Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина, Колодязі та Середнє.

Герасимов заявив, що з березня 2025 року російські війська захопили п'ять населених пунктів на Великомихайлівському напрямку: Маліївку, Новогеоргіївку, Вороння, Січневе та Запорізьке

- додали аналітики.

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що Валерій Герасимов істотно перебільшує дані про успіхи армії рф на фронті.

За інформацією ISW, російські війська з 1 березня 2025 року захопили лише близько 2346 кв.км. української території та 130 населених пунктів. Отже, російський генерал суттєво завищує російські здобутки приблизно на 1200 кв.км. і 19 населених пунктів.

Аналітики Інституту вивчення війни також повідомили, що російські війська захопили 212 кв.км. на півночі Сумської області, але контролюють лише дев’ять населених пунктів у цьому районі. При цьому армія росії захопила приблизно 99,7% Луганської, 76,7% Донецької, 73,2% Херсонської та 73% Запорізької областей.

Крім того, за даними експертів, військові рф захопили лише 6,3% Куп’янська та не контролює повністю населені пункти Мирне, Новомихайлівка, Рідкодуб, Греківка, Колодязі, Середнє, Вороне, Січневе або Комишуваха.

В Інституті звернули увагу на той факт, що Герасимов - не єдиний високопоставлений російський військовий, який останніми днями робить гучні заяви про просування російських військ.

Міністр оборони росії Андрій Білоусов аналогічним чином заявив 29 серпня, що російські війська нині захоплюють від 600 до 700 квадратних кілометрів на місяць, але ISW оцінює, що російські війська просувалися лише на 440-500 кілометрів на місяць у червні, липні та серпні

- йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що ці заяви російських посадовців свідчать про спробу керівництва Росії вплинути на ухвалення рішень на Заході, створюючи хибне враження, що наступ російської армії та перемога є неминучими.

Зокрема, у кремлі, очевидно, намагаються використати велику кількість даних для створення хибного враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою.

москва намагається переконати Захід, що росія неминуче досягне своїх військових цілей, і тому Україна має піти на поступки російським вимогам, а Захід відповідно припинити її підтримку

- вважають в ISW.

Аналітики зауважили, що наведення кремлем статистики територіальних здобутків, не враховує суттєвих втрат, яких зазнає російська армія, а також поступовий і повільний характер просування - створюючи неповну картину ефективності рф на полі бою.

За даними російського Реєстру спадкових справ (РНС), наведеними російськими опозиційними виданнями Meduza і Mediazona, у 2024 році загинуло щонайменше 93 тисячі російських військовослужбовців, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році (близько 50 тисяч).

У реєстрі спадкових справ рф виявлено інформацію про 220 тисяч загиблих в України російських військових - росЗМІ 29.08.25, 15:57 • 3704 перегляди

Видання використали прогностичну модель для оцінки та підрахували, що від початку 2025 року загинули щонайменше 56 тисяч військових рф.

Водночас, у ЗМІ зазначили, що дані РНС є недосконалими для визначення російських втрат, оскільки родичі загиблих мають щонайменше 180 днів для відкриття спадкової справи для загиблих або зниклих безвісти російських військовослужбовців. Тому дані за останні пів року (з приблизно лютого 2025 року) є критично неповними.

Meduza і Mediazona також повідомили, що до середини 2025 року, кількість спадкових справ зросла до 2000 на тиждень.

За даними ЗМІ, у другій половині 2024 року відбулося різке зростання кількості судових справ у Росії щодо визнання зниклих безвісти особами, що загинули. Зокрема, маються на увазі зниклі безвісти російські військовослужбовці, яких суд визнав загиблими у бою.

Російські видання встановили, що з середини 2024 року в Реєстрі спадкових справ зросла кількість справ про зниклих безвісти лише серед чоловіків, а не жінок. За висновками видань, це явище може пояснюватися лише зростанням рівня смертності на війні.

ISW і далі оцінює, що такі високі втрати для Росії є нестійкими у середньо- та довгостроковій перспективі. Просування Росії протягом багатьох місяців залишається здебільшого поступовим і повзучим, а темп наступу надзвичайно повільний за мірками сучасної механізованої війни

- пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

російські війська зазнають особливо великих втрат із зими 2024 року, і ці втрати відбуваються за непропорційно незначних територіальних здобутків.

Експерти зазначили, що російські війська використовують легкі моторизовані транспортні засоби (багі, квадроцикли і мотоцикли), тактику проникнення для просування на фронті, але швидкість їх просування досі не перевищує темпу пішого руху.

Крім того, за словами аналітиків, російські сили також не змогли закріпити та використати свої прориви, зокрема нещодавнє проникнення на схід та північний схід від міста Добропілля в Донецькій області.

В ISW підкреслили, що будь-яка оцінка бойової ефективності та сили російської армії на полі бою, має враховувати як темп просування, так і втрати для досягнення цих здобутків.

"Представлення кремлем імовірно завищеної статистики територіальних здобутків без критичного контексту втрат за ці здобутки, ймовірно, є спробою маніпулювати уявленнями про військову ефективність російської армії. Це також спроба підкріпити давню кремлівську тезу про те, що перемога Росії на полі бою неминуча. Насправді, це не так", - резюмували аналітики ISW.

ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27.08.25, 04:20 • 35261 перегляд

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Донецька область
Сумська область
Луганська область
Запорізька область
Інститут вивчення війни
Херсонська область
Україна
Куп'янськ