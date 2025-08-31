кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW

Військове керівництво росії подає недостовірні дані про успіхи своєї армії на фронті. Таким чином кремль намагається переконати країни Заходу в неминучій перемозі над Україною, хоча насправді це не так.

Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Зазначається, що кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, демонструючи військову міць на полі бою, щоб вплинути на точку зору Заходу і помилково позиціонувати російську перемогу, як неминучу.

У зведенні аналітики ISW посилаються на начальника Генерального штабу Збройних сил росії Валерія Герасимова, який 30 серпня заявив, що російські війська з березня 2025 року захопили 3500 кв.км. території та 149 населених пунктів.

Генерал також стверджував, що з березня лише на півночі Сумської області російські сили захопили 210 кв. км і 13 населених пунктів, а російські війська контролюють 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.

Крім того, за словами Герасимова, з березня 2025 року російська армія захопила близько 50% Куп’янська і 10 населених пунктів на Лиманському напрямку: Мирне, Катеринівка, Новомихайлівка, Нове, Липове, Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина, Колодязі та Середнє.

Герасимов заявив, що з березня 2025 року російські війська захопили п'ять населених пунктів на Великомихайлівському напрямку: Маліївку, Новогеоргіївку, Вороння, Січневе та Запорізьке - додали аналітики.

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що Валерій Герасимов істотно перебільшує дані про успіхи армії рф на фронті.

За інформацією ISW, російські війська з 1 березня 2025 року захопили лише близько 2346 кв.км. української території та 130 населених пунктів. Отже, російський генерал суттєво завищує російські здобутки приблизно на 1200 кв.км. і 19 населених пунктів.

Аналітики Інституту вивчення війни також повідомили, що російські війська захопили 212 кв.км. на півночі Сумської області, але контролюють лише дев’ять населених пунктів у цьому районі. При цьому армія росії захопила приблизно 99,7% Луганської, 76,7% Донецької, 73,2% Херсонської та 73% Запорізької областей.

Крім того, за даними експертів, військові рф захопили лише 6,3% Куп’янська та не контролює повністю населені пункти Мирне, Новомихайлівка, Рідкодуб, Греківка, Колодязі, Середнє, Вороне, Січневе або Комишуваха.

В Інституті звернули увагу на той факт, що Герасимов - не єдиний високопоставлений російський військовий, який останніми днями робить гучні заяви про просування російських військ.

Міністр оборони росії Андрій Білоусов аналогічним чином заявив 29 серпня, що російські війська нині захоплюють від 600 до 700 квадратних кілометрів на місяць, але ISW оцінює, що російські війська просувалися лише на 440-500 кілометрів на місяць у червні, липні та серпні - йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що ці заяви російських посадовців свідчать про спробу керівництва Росії вплинути на ухвалення рішень на Заході, створюючи хибне враження, що наступ російської армії та перемога є неминучими.

Зокрема, у кремлі, очевидно, намагаються використати велику кількість даних для створення хибного враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою.

москва намагається переконати Захід, що росія неминуче досягне своїх військових цілей, і тому Україна має піти на поступки російським вимогам, а Захід відповідно припинити її підтримку - вважають в ISW.

Аналітики зауважили, що наведення кремлем статистики територіальних здобутків, не враховує суттєвих втрат, яких зазнає російська армія, а також поступовий і повільний характер просування - створюючи неповну картину ефективності рф на полі бою.

За даними російського Реєстру спадкових справ (РНС), наведеними російськими опозиційними виданнями Meduza і Mediazona, у 2024 році загинуло щонайменше 93 тисячі російських військовослужбовців, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році (близько 50 тисяч).

Видання використали прогностичну модель для оцінки та підрахували, що від початку 2025 року загинули щонайменше 56 тисяч військових рф.

Водночас, у ЗМІ зазначили, що дані РНС є недосконалими для визначення російських втрат, оскільки родичі загиблих мають щонайменше 180 днів для відкриття спадкової справи для загиблих або зниклих безвісти російських військовослужбовців. Тому дані за останні пів року (з приблизно лютого 2025 року) є критично неповними.

Meduza і Mediazona також повідомили, що до середини 2025 року, кількість спадкових справ зросла до 2000 на тиждень.

За даними ЗМІ, у другій половині 2024 року відбулося різке зростання кількості судових справ у Росії щодо визнання зниклих безвісти особами, що загинули. Зокрема, маються на увазі зниклі безвісти російські військовослужбовці, яких суд визнав загиблими у бою.

Російські видання встановили, що з середини 2024 року в Реєстрі спадкових справ зросла кількість справ про зниклих безвісти лише серед чоловіків, а не жінок. За висновками видань, це явище може пояснюватися лише зростанням рівня смертності на війні.

ISW і далі оцінює, що такі високі втрати для Росії є нестійкими у середньо- та довгостроковій перспективі. Просування Росії протягом багатьох місяців залишається здебільшого поступовим і повзучим, а темп наступу надзвичайно повільний за мірками сучасної механізованої війни - пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

російські війська зазнають особливо великих втрат із зими 2024 року, і ці втрати відбуваються за непропорційно незначних територіальних здобутків.

Експерти зазначили, що російські війська використовують легкі моторизовані транспортні засоби (багі, квадроцикли і мотоцикли), тактику проникнення для просування на фронті, але швидкість їх просування досі не перевищує темпу пішого руху.

Крім того, за словами аналітиків, російські сили також не змогли закріпити та використати свої прориви, зокрема нещодавнє проникнення на схід та північний схід від міста Добропілля в Донецькій області.

В ISW підкреслили, що будь-яка оцінка бойової ефективності та сили російської армії на полі бою, має враховувати як темп просування, так і втрати для досягнення цих здобутків.

"Представлення кремлем імовірно завищеної статистики територіальних здобутків без критичного контексту втрат за ці здобутки, ймовірно, є спробою маніпулювати уявленнями про військову ефективність російської армії. Це також спроба підкріпити давню кремлівську тезу про те, що перемога Росії на полі бою неминуча. Насправді, це не так", - резюмували аналітики ISW.

