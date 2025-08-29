У реєстрі спадкових справ рф виявлено інформацію про 220 тисяч загиблих в України російських військових - росЗМІ

В росії у реєстрі спадкових справ виявили дані про загибель в Україні 220 тисяч російських військовослужбовців. Дослідження свідчать, що втрати окупантів почали різко зростати торік і ця тенденція продовжується, пише УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

До кінця серпня 2025 року на війні в Україні загинуло 220 тисяч російських військових. Це випливає з реєстру спадкових справ (РНД).

Згідно з отриманими росЗМІ даними, темпи втрат вийшли на новий рівень у 2024 році, коли в окремі періоди російська армія втрачала рекордні три тисячі осіб протягом тижня.

Загалом за минулий рік на війні загинули близько 93 тисяч російських військовослужбовців, що майже вдвічі більше, ніж 2023-го (50 тисяч осіб).

Цього року темпи втрат вже можна приблизно порівняти з минулорічними - з січня до кінця серпня на фронті загинули 56 тисяч військових. Крім того, як зазначають російські "ЗМІ", з середини 2024 року російська влада дозволила за рішенням суду визнавати загиблими солдатів, які зникли безвісти.

У результаті цього суди почали "додавати" до загальної кількості втрат і тих, чия доля наразі не відома. Так, до початку серпня на їхньому розгляді перебувало близько 50 тисяч заяв на визнання безвісти зниклими загиблими.

При цьому судові інстанції задовольняють понад 250 заяв на день, що можна порівняти з добовим числом втрат на фронті, пишуть російські "ЗМІ".

Доповнення

Попри значну перевагу кремля у мобілізаційних ресурсах, наявності достатньо великих запасів зброї, військовий потенціал росії поступово знижується.

Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.