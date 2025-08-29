У реєстрі спадкових справ рф виявлено інформацію про 220 тисяч загиблих в України російських військових - росЗМІ

$41.260.06
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 44663 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Урсула фон дер Ляєн
Олександр Сирський
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Мі-8
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

У реєстрі спадкових справ рф виявлено інформацію про 220 тисяч загиблих в України російських військових - росЗМІ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Реєстр спадкових справ рф свідчить про загибель 220 тисяч російських військових в Україні до серпня 2025 року. Темпи втрат зросли, особливо у 2024 році, коли суди почали визнавати зниклих безвісти загиблими.

У реєстрі спадкових справ рф виявлено інформацію про 220 тисяч загиблих в України російських військових - росЗМІ

В росії у реєстрі спадкових справ виявили дані про загибель в Україні 220 тисяч російських військовослужбовців. Дослідження свідчать, що втрати окупантів почали різко зростати торік і ця тенденція продовжується, пише УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

До кінця серпня 2025 року на війні в Україні загинуло 220 тисяч російських військових. Це випливає з реєстру спадкових справ (РНД).

Згідно з отриманими росЗМІ даними, темпи втрат вийшли на новий рівень у 2024 році, коли в окремі періоди російська армія втрачала рекордні три тисячі осіб протягом тижня.

Загалом за минулий рік на війні загинули близько 93 тисяч російських військовослужбовців, що майже вдвічі більше, ніж 2023-го (50 тисяч осіб).

Цього року темпи втрат вже можна приблизно порівняти з минулорічними - з січня до кінця серпня на фронті загинули 56 тисяч військових. Крім того, як зазначають російські "ЗМІ", з середини 2024 року російська влада дозволила за рішенням суду визнавати загиблими солдатів, які зникли безвісти.

У результаті цього суди почали "додавати" до загальної кількості втрат і тих, чия доля наразі не відома. Так, до початку серпня на їхньому розгляді перебувало близько 50 тисяч заяв на визнання безвісти зниклими загиблими.

При цьому судові інстанції задовольняють понад 250 заяв на день, що можна порівняти з добовим числом втрат на фронті, пишуть російські "ЗМІ".

Доповнення

Попри значну перевагу кремля у мобілізаційних ресурсах, наявності достатньо великих запасів зброї, військовий потенціал росії поступово знижується.

Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Україна