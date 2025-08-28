$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 292 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
07:27 • 25908 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 54302 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 55382 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 88810 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
27 серпня, 16:10 • 65911 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
27 серпня, 15:38 • 75333 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 192927 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90552 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 55213 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
В Міноборони заявили, що військовий потенціал рф поступово знижується

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Міноборони України заявило про поступове зниження військового потенціалу РФ, незважаючи на її мобілізаційні ресурси та запаси зброї. Агресія Росії переросла у війну на виснаження, де Україна зміцнює позиції.

В Міноборони заявили, що військовий потенціал рф поступово знижується

Попри значну перевагу кремля  у мобілізаційних ресурсах, наявності достатньо великих запасів зброї, військовий потенціал росії поступово знижується.

Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.  

Заступник міністра оборони заявив, що російська агресія проти України вже практично переросла у війну на виснаження.

Також Гаврилюк розповів про стратегічну рамку, яка базується на трьох основних вимірах, що відображає реалії сьогоднішньої війни на виснаження та водночас відкриває можливості для поступового зміцнення позицій України.

Послаблення військового потенціалу рф

Перше, це послаблення військового потенціалу росії. (рф – ред.) має значну перевагу у мобілізаційних ресурсах, наявності достатньо великих запасів зброї, інтенсивного й досить успішного розвитку їх оборонно-промислового комплексу. Але військовий потенціал рф поступово знижується. Крайній час, крайні місяці вже практично не застосовується військова техніка на лінії бойового зіткнення

- сказав Гаврилюк.

Гаврилюк нагадав, що в росіян було пару спроб, коли вони намагалися на Харківському напрямку здійснювати штурмові дії.

Пару випадків, коли намагалися на Харківському напрямку здійснювати штурмові дії росіяни, то вони навіть не дійшли до лінії бойового зіткнення й були знищені відповідними підрозділами безпілотних систем та артилерією ЗСУ

- повідомив Гаврилюк. 

Перший заступник міністра оборони заявив, що російська федерація намагається компенсувати свої втрати за рахунок військово-промислового комплексу.

В неї в принципі є непогані успіхи в тому самому напрямку який й ми розвиваємо – це безпілотні системи. Є досить таки гарно підготовлені підрозділи безпілотних систем, які показують непогані результати на полі бою, наприклад підрозділ "Рубікон". Тобто ми вчимося й рф також вчиться вести дану війну

- зауважив Гаврилюк. 

Окрім того, Гаврилюк зазначив, що Україна проводить багаторівневу стратегію щодо зниження військового потенціалу рф, що охоплює лінію бойового зіткнення, фронт, де знищується жива сила рф, вогневі засоби, техніка.

Відбувається – ред.) завдання ураження в глибокому тилу нашими спеціальними підрозділами безпілотних систем для знищення їхнього потенціалу щодо виробництва військової техніки. Нанесення ураження їхнім нафтопереробним заводам, що призвело вже до того, що в певних регіонах рф вже бензин та дизельне пальне виписується по талонах. Це відповідно знижує забезпечення та постачання необхідних засобів ведення збройної боротьби для підрозділів та частин зс рф, які ведуть боротьбу та агресію проти ЗСУ

-  розповів Гаврилюк.

Гаврилюк підкреслив, що також ведеться партизанська діяльність.

Це диверсії на окупованих територіях, в тому числі в Автономній Республіці Крим. Доволі гарні успіхи маємо в дипломатії санаційному тиску на росію. Мета всього цього – зниження потенціалу росії, це виснаження російських ресурсів й не надання спроможності їхньої ресурсної переваги перетворити в перевагу спроможностей військ на полі бою

- підкреслив Гаврилюк.

Військово-політична та економічна стійкість України

 В Міноборони заявили, що другим напрямком є, військово-політична та економічна стійкість України.

Наш успіх в першу чергу залежить від потенційного вдосконалення форм та способів введення війни. Форми та способи введення війни в першу чергу залежать від нових зразків озброєння, яке застосовується на полі бою. Один з прикладів, це потужне застосування безпілотних систем всіх рівнів, якими ведеться розвідка, завдається вогневе ураження, здійснюється логістичне забезпечення, евакуація

- розповів Гаврилюк.

Також, за його словами,  це оборонна промисловість України яка в рази виросла у порівнянні з 2022 роком.

Причому виросла не тільки в якості масштабування, виробництва тих зразків озброєння, які вироблялися до 2022 року, але освоїла й нове виробництво нових зразків та засобів ураження, які раніше не вироблялися. Це створення спільних підприємств разом із нашими європейськими партнерами, США на території України. Політична стійкість. Ми залишаємося відданими демократичним принципам, проводимо реформи, розвиваємося й робимо все необхідне для того, щоб стати частиною Європейського Союзу

 - сказав Гаврилюк.

 Координована та довготривала підтримка України Заходом

Третій напрямок, це координована та довготривала підтримка Заходу. Один із основних напрямків – це створення й підтримання у ЄС достатнього військового потенціалу та обороно-промислового потенціалу, який би являвся величезним стримуючим фактором для рф

- зазначив Гаврилюк.

Підсумовуючи, він заявив, що Україна потребує не лише підтримки, а й нової стратегічної рамки та стійкості, яка спирається на озвучені три складові.  

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Міністерство оборони України
Європейський Союз
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна