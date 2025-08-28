В Минобороны заявили, что военный потенциал РФ постепенно снижается

Несмотря на значительное преимущество Кремля в мобилизационных ресурсах, наличие достаточно больших запасов оружия, военный потенциал России постепенно снижается.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

Заместитель министра обороны заявил, что российская агрессия против Украины уже практически переросла в войну на истощение.

Также Гаврилюк рассказал о стратегической рамке, которая базируется на трех основных измерениях, что отражает реалии сегодняшней войны на истощение и в то же время открывает возможности для постепенного укрепления позиций Украины.

Ослабление военного потенциала РФ

Первое, это ослабление военного потенциала России. (РФ – ред.) имеет значительное преимущество в мобилизационных ресурсах, наличии достаточно больших запасов оружия, интенсивного и достаточно успешного развития их оборонно-промышленного комплекса. Но военный потенциал РФ постепенно снижается. Крайнее время, крайние месяцы уже практически не применяется военная техника на линии боевого соприкосновения - сказал Гаврилюк.

Гаврилюк напомнил, что у россиян было пару попыток, когда они пытались на Харьковском направлении осуществлять штурмовые действия.

Пару случаев, когда пытались на Харьковском направлении осуществлять штурмовые действия россияне, то они даже не дошли до линии боевого соприкосновения и были уничтожены соответствующими подразделениями беспилотных систем и артиллерией ВСУ - сообщил Гаврилюк.

Первый заместитель министра обороны заявил, что Российская Федерация пытается компенсировать свои потери за счет военно-промышленного комплекса.

У нее в принципе есть неплохие успехи в том же направлении, которое и мы развиваем – это беспилотные системы. Есть довольно-таки хорошо подготовленные подразделения беспилотных систем, которые показывают неплохие результаты на поле боя, например подразделение "Рубикон". То есть мы учимся и РФ также учится вести данную войну - отметил Гаврилюк.

Кроме того, Гаврилюк отметил, что Украина проводит многоуровневую стратегию по снижению военного потенциала РФ, что охватывает линию боевого соприкосновения, фронт, где уничтожается живая сила РФ, огневые средства, техника.

Происходит – ред.) нанесение поражения в глубоком тылу нашими специальными подразделениями беспилотных систем для уничтожения их потенциала по производству военной техники. Нанесение поражения их нефтеперерабатывающим заводам, что привело уже к тому, что в определенных регионах РФ уже бензин и дизельное топливо выписывается по талонам. Это соответственно снижает обеспечение и поставки необходимых средств ведения вооруженной борьбы для подразделений и частей ВС РФ, которые ведут борьбу и агрессию против ВСУ - рассказал Гаврилюк.

Минобороны об атаках на НПЗ рф: в определенных регионах бензин и дизель выписывается по талонам

Гаврилюк подчеркнул, что также ведется партизанская деятельность.

Это диверсии на оккупированных территориях, в том числе в Автономной Республике Крым. Довольно хорошие успехи имеем в дипломатии санкционного давления на Россию. Цель всего этого – снижение потенциала России, это истощение российских ресурсов и не предоставление возможности их ресурсного преимущества превратить в преимущество возможностей войск на поле боя - подчеркнул Гаврилюк.

Военно-политическая и экономическая устойчивость Украины

В Минобороны заявили, что вторым направлением является военно-политическая и экономическая устойчивость Украины.

Наш успех в первую очередь зависит от потенциального совершенствования форм и способов ведения войны. Формы и способы ведения войны в первую очередь зависят от новых образцов вооружения, которое применяется на поле боя. Один из примеров, это мощное применение беспилотных систем всех уровней, которыми ведется разведка, наносится огневое поражение, осуществляется логистическое обеспечение, эвакуация - рассказал Гаврилюк.

Также, по его словам, это оборонная промышленность Украины, которая в разы выросла по сравнению с 2022 годом.

Причем выросла не только в качестве масштабирования, производства тех образцов вооружения, которые производились до 2022 года, но освоила и новое производство новых образцов и средств поражения, которые ранее не производились. Это создание совместных предприятий вместе с нашими европейскими партнерами, США на территории Украины. Политическая устойчивость. Мы остаемся приверженными демократическим принципам, проводим реформы, развиваемся и делаем все необходимое для того, чтобы стать частью Европейского Союза - сказал Гаврилюк.

Китай и Россия быстро и умело наращивают свои вооруженные силы - Рютте

Скоординированная и долгосрочная поддержка Украины Западом

Третье направление, это скоординированная и долгосрочная поддержка Запада. Одно из основных направлений – это создание и поддержание в ЕС достаточного военного потенциала и оборонно-промышленного потенциала, который являлся бы огромным сдерживающим фактором для РФ - отметил Гаврилюк.

Подытоживая, он заявил, что Украина нуждается не только в поддержке, но и в новой стратегической рамке и устойчивости, которая опирается на озвученные три составляющие.

Ермак и Умеров в пятницу будут говорить с командой Трампа о гарантиях безопасности