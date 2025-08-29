В России в реестре наследственных дел обнаружили данные о гибели в Украине 220 тысяч российских военнослужащих. Исследования свидетельствуют, что потери оккупантов начали резко расти в прошлом году и эта тенденция продолжается, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

К концу августа 2025 года на войне в Украине погибло 220 тысяч российских военных. Это следует из реестра наследственных дел (РНД).

Согласно полученным росСМИ данным, темпы потерь вышли на новый уровень в 2024 году, когда в отдельные периоды российская армия теряла рекордные три тысячи человек в течение недели.

Всего за прошлый год на войне погибли около 93 тысяч российских военнослужащих, что почти вдвое больше, чем в 2023-м (50 тысяч человек).

В этом году темпы потерь уже можно примерно сравнить с прошлогодними - с января до конца августа на фронте погибли 56 тысяч военных. Кроме того, как отмечают российские "СМИ", с середины 2024 года российские власти разрешили по решению суда признавать погибшими солдат, пропавших без вести.

В результате этого суды начали "добавлять" к общему количеству потерь и тех, чья судьба пока не известна. Так, к началу августа на их рассмотрении находилось около 50 тысяч заявлений на признание без вести пропавших погибшими.

При этом судебные инстанции удовлетворяют более 250 заявлений в день, что сопоставимо с суточным числом потерь на фронте, пишут российские "СМИ".

Дополнение

Несмотря на значительное преимущество кремля в мобилизационных ресурсах, наличие достаточно больших запасов оружия, военный потенциал россии постепенно снижается.

Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт.