В реестре наследственных дел рф обнаружена информация о 220 тысячах погибших в Украине российских военных - росСМИ

12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
публикации
Эксклюзивы
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
В реестре наследственных дел рф обнаружена информация о 220 тысячах погибших в Украине российских военных - росСМИ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Реестр наследственных дел рф свидетельствует о гибели 220 тысяч российских военных в Украине к августу 2025 года. Темпы потерь выросли, особенно в 2024 году, когда суды начали признавать пропавших без вести погибшими.

В реестре наследственных дел рф обнаружена информация о 220 тысячах погибших в Украине российских военных - росСМИ

В России в реестре наследственных дел обнаружили данные о гибели в Украине 220 тысяч российских военнослужащих. Исследования свидетельствуют, что потери оккупантов начали резко расти в прошлом году и эта тенденция продолжается, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

К концу августа 2025 года на войне в Украине погибло 220 тысяч российских военных. Это следует из реестра наследственных дел (РНД).

Согласно полученным росСМИ данным, темпы потерь вышли на новый уровень в 2024 году, когда в отдельные периоды российская армия теряла рекордные три тысячи человек в течение недели.

Всего за прошлый год на войне погибли около 93 тысяч российских военнослужащих, что почти вдвое больше, чем в 2023-м (50 тысяч человек).

В этом году темпы потерь уже можно примерно сравнить с прошлогодними - с января до конца августа на фронте погибли 56 тысяч военных. Кроме того, как отмечают российские "СМИ", с середины 2024 года российские власти разрешили по решению суда признавать погибшими солдат, пропавших без вести.

В результате этого суды начали "добавлять" к общему количеству потерь и тех, чья судьба пока не известна. Так, к началу августа на их рассмотрении находилось около 50 тысяч заявлений на признание без вести пропавших погибшими.

При этом судебные инстанции удовлетворяют более 250 заявлений в день, что сопоставимо с суточным числом потерь на фронте, пишут российские "СМИ".

Дополнение

Несмотря на значительное преимущество кремля в мобилизационных ресурсах, наличие достаточно больших запасов оружия, военный потенциал россии постепенно снижается.

Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в Украине
Украина