Кремль преувеличивает успехи российской армии на фронте, чтобы повлиять на Запад - анализ ISW

Военное руководство России предоставляет недостоверные данные об успехах своей армии на фронте. Таким образом, Кремль пытается убедить страны Запада в неизбежной победе над Украиной, хотя на самом деле это не так.

Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Отмечается, что Кремль начал скоординированную информационную кампанию, демонстрируя военную мощь на поле боя, чтобы повлиять на точку зрения Запада и ложно позиционировать российскую победу как неизбежную.

В сводке аналитики ISW ссылаются на начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, который 30 августа заявил, что российские войска с марта 2025 года захватили 3500 кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Генерал также утверждал, что с марта только на севере Сумской области российские силы захватили 210 кв. км и 13 населенных пунктов, а российские войска контролируют 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей.

Кроме того, по словам Герасимова, с марта 2025 года российская армия захватила около 50% Купянска и 10 населенных пунктов на Лиманском направлении: Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина, Колодязи и Среднее.

Герасимов заявил, что с марта 2025 года российские войска захватили пять населенных пунктов на Великомихайловском направлении: Малиевку, Новогеоргиевку, Воронье, Январское и Запорожское - добавили аналитики.

Аналитики Института изучения войны подчеркнули, что Валерий Герасимов существенно преувеличивает данные об успехах армии РФ на фронте.

По информации ISW, российские войска с 1 марта 2025 года захватили лишь около 2346 кв. км украинской территории и 130 населенных пунктов. Следовательно, российский генерал существенно завышает российские достижения примерно на 1200 кв. км и 19 населенных пунктов.

Аналитики Института изучения войны также сообщили, что российские войска захватили 212 кв. км на севере Сумской области, но контролируют лишь девять населенных пунктов в этом районе. При этом армия России захватила примерно 99,7% Луганской, 76,7% Донецкой, 73,2% Херсонской и 73% Запорожской областей.

Кроме того, по данным экспертов, военные РФ захватили лишь 6,3% Купянска и не контролируют полностью населенные пункты Мирное, Новомихайловка, Редкодуб, Грековка, Колодязи, Среднее, Воронье, Январское или Камышеваха.

В Институте обратили внимание на тот факт, что Герасимов — не единственный высокопоставленный российский военный, который в последние дни делает громкие заявления о продвижении российских войск.

Министр обороны России Андрей Белоусов аналогичным образом заявил 29 августа, что российские войска сейчас захватывают от 600 до 700 квадратных километров в месяц, но ISW оценивает, что российские войска продвигались лишь на 440-500 километров в месяц в июне, июле и августе - говорится в отчете.

Аналитики предполагают, что эти заявления российских чиновников свидетельствуют о попытке руководства России повлиять на принятие решений на Западе, создавая ложное впечатление, что наступление российской армии и победа неизбежны.

В частности, в Кремле, очевидно, пытаются использовать большое количество данных для создания ложного впечатления, что российские войска быстро продвигаются на поле боя.

Москва пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей, и поэтому Украина должна пойти на уступки российским требованиям, а Запад соответственно прекратить ее поддержку - считают в ISW.

Аналитики отметили, что приведение Кремлем статистики территориальных достижений не учитывает существенных потерь, которые несет российская армия, а также постепенный и медленный характер продвижения — создавая неполную картину эффективности РФ на поле боя.

По данным российского Реестра наследственных дел (РНС), приведенным российскими оппозиционными изданиями Meduza и Mediazona, в 2024 году погибло по меньшей мере 93 тысячи российских военнослужащих, что почти вдвое больше, чем в 2023 году (около 50 тысяч).

В реестре наследственных дел рф обнаружена информация о 220 тысячах погибших в Украине российских военных - росСМИ

Издания использовали прогностическую модель для оценки и подсчитали, что с начала 2025 года погибли по меньшей мере 56 тысяч военных РФ.

В то же время, в СМИ отметили, что данные РНС несовершенны для определения российских потерь, поскольку родственники погибших имеют не менее 180 дней для открытия наследственного дела для погибших или пропавших без вести российских военнослужащих. Поэтому данные за последние полгода (с примерно февраля 2025 года) критически неполны.

Meduza и Mediazona также сообщили, что к середине 2025 года количество наследственных дел возросло до 2000 в неделю.

По данным СМИ, во второй половине 2024 года произошел резкий рост количества судебных дел в России по признанию пропавших без вести лицами, погибшими. В частности, имеются в виду пропавшие без вести российские военнослужащие, которых суд признал погибшими в бою.

Российские издания установили, что с середины 2024 года в Реестре наследственных дел возросло количество дел о пропавших без вести только среди мужчин, а не женщин. По выводам изданий, это явление может объясняться только ростом уровня смертности на войне.

ISW и далее оценивает, что такие высокие потери для России являются неустойчивыми в средне- и долгосрочной перспективе. Продвижение России в течение многих месяцев остается в основном постепенным и ползучим, а темп наступления чрезвычайно медленный по меркам современной механизированной войны - пишут аналитики Института изучения войны.

Российские войска несут особенно большие потери с зимы 2024 года, и эти потери происходят при непропорционально незначительных территориальных достижениях.

Эксперты отметили, что российские войска используют легкие моторизованные транспортные средства (багги, квадроциклы и мотоциклы), тактику проникновения для продвижения на фронте, но скорость их продвижения до сих пор не превышает темпа пешего движения.

Кроме того, по словам аналитиков, российские силы также не смогли закрепить и использовать свои прорывы, в частности недавнее проникновение к востоку и северо-востоку от города Доброполье в Донецкой области.

В ISW подчеркнули, что любая оценка боевой эффективности и силы российской армии на поле боя должна учитывать как темп продвижения, так и потери для достижения этих достижений.

"Представление Кремлем предположительно завышенной статистики территориальных достижений без критического контекста потерь за эти достижения, вероятно, является попыткой манипулировать представлениями о военной эффективности российской армии. Это также попытка подкрепить давний кремлевский тезис о том, что победа России на поле боя неизбежна. На самом деле, это не так", - резюмировали аналитики ISW.

