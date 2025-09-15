Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командирів 17-го та 20-го корпусів, Володимира Сіленка та Максима Кітугіна, через упущення в управлінні військами. Це призвело до втрат особового складу та територій на Запорізькому та Новопавлівському напрямках.
У Генеральному штабі Збройних Сил України на запит УНН підтвердили інформацію щодо рішення Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.
Як повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗС України, такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.
Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах
За інформацією українських ЗМІ, 17-й корпус, який очолював Сіленко, виконує завдання у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам’янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.
20-й корпус, який очолював Кітугін, воює на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.