Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 5272 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
14:18 • 12912 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
12:27 • 18043 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 22366 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 51910 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 34977 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31957 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 35813 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57820 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командирів 17-го та 20-го корпусів, Володимира Сіленка та Максима Кітугіна, через упущення в управлінні військами. Це призвело до втрат особового складу та територій на Запорізькому та Новопавлівському напрямках.

Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб

У Генеральному штабі Збройних Сил України на запит УНН підтвердили інформацію щодо рішення Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна. 

Деталі

Як повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗС України, такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.

Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах 

- резюмували у Генштабі.

Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 202508.09.25, 10:29 • 3690 переглядiв

Контекст

За інформацією українських ЗМІ, 17-й корпус, який очолював Сіленко, виконує завдання у Запорізькій області, де за останній час Сили оборони втратили село Кам’янське та частину села Плавні, що розташоване на березі Дніпра.

20-й корпус, який очолював Кітугін, воює на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Анна Мурашко

