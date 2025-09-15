Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командиров 17-го и 20-го корпусов, Владимира Силенко и Максима Китугина, из-за упущений в управлении войсками. Это привело к потерям личного состава и территорий на Запорожском и Новопавловском направлениях.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по запросу УНН подтвердили информацию о решении Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.
Детали
Как сообщили в Главном управлении коммуникаций ВС Украины, такие кадровые решения Главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками. Последствиями неэффективного руководства стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.
Указанные офицеры продолжат службу на других должностях
Это был месяц испытаний, позитивных изменений и результатов: Сырский раскрыл успехи ВСУ в августе 202508.09.25, 10:29 • 3692 просмотра
Контекст
По информации украинских СМИ, 17-й корпус, который возглавлял Силенко, выполняет задачи в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.
20-й корпус, который возглавлял Китугин, воюет на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.