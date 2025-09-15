$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 542 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 5966 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 13408 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 18459 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 22733 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 52406 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 35102 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32018 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35852 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 57889 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.7м/с
53%
753мм
Популярные новости
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 22578 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 33436 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 28316 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto11:55 • 11860 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto14:15 • 10012 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 28713 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 33865 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 52410 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 31385 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 110575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 22918 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 24393 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 31324 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 37503 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 86983 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс

Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командиров 17-го и 20-го корпусов, Владимира Силенко и Максима Китугина, из-за упущений в управлении войсками. Это привело к потерям личного состава и территорий на Запорожском и Новопавловском направлениях.

Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по запросу УНН подтвердили информацию о решении Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина. 

Детали

Как сообщили в Главном управлении коммуникаций ВС Украины, такие кадровые решения Главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками. Последствиями неэффективного руководства стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.

Указанные офицеры продолжат службу на других должностях 

- резюмировали в Генштабе.

Это был месяц испытаний, позитивных изменений и результатов: Сырский раскрыл успехи ВСУ в августе 202508.09.25, 10:29 • 3692 просмотра

Контекст

По информации украинских СМИ, 17-й корпус, который возглавлял Силенко, выполняет задачи в Запорожской области, где за последнее время Силы обороны потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.

20-й корпус, который возглавлял Китугин, воюет на границе Донецкой и Днепропетровской областей, где россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Анна Мурашко

Война в Украине
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Александр Сырский